الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 8 طن قمح قبل بيعها بالسوق السوداء فى مطروح (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تمكنت حملة تموينية قادتها المهندسة هند محمود، مساعد مدير التموين بمطروح، بالاشتراك مع قسم مباحث التموين وبمعرفة إدارة الرقابة بالمديرية من ضبط 8 طن اقماح وكميات من السولار قبل بيعها في السوق السوداء. 

كما تم ضبط بيع سجائر بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن زسعار لبعض البضائع بالمحال التجارية وعدم حمل شهادة صحية، حيث بلغ إجمالي عدد المخالفات المحررة 17 مخالفة. 

وتضمنت المخالفات: "مخالفة  حيازة أقماح، تجميع كميات من السولار بغرض بيعها بالسوق السوداء، عدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع، عدم حمل شهادة صحية للمتعاملين في مجال الأغذية، عرض وبيع لحوم بدون غطاء،  بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، عدم توافر مواد بترولية" حيث  تم قيد المحاضر بقسم الشرطة المختص  للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات كل من الدكتور على المصيلحي- وزير التموين والتجارة الداخلية ومعالي اللواء خالد شعيب- محافظ مطروح- بمتابعة كافة الأنشطة التموينية وضبط أى مخالفات تموينية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه المخالفات واستمرارا للضربات التموينية ومحاربة جشع التجار وللمحافظة علي السلع الاستراتيجية المدعمة ومنع تهريبها وبيعها بالسوق السوداء.

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الإعلان عن اسعار السلع التموين و التجارة الداخلية السلع الاستراتيجية السوق السوداء محاربة جشع التجار مطروح

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