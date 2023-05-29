رئيس مدينة سيوة يلتقي فريقا بحثيا بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد

عقد محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة اجتماعاً مع فريق بحثي بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء الدين حسن والعميد عاصم عبدالهادي من جهاز المشروعات الخدمة الوطنية والدكتور علوي محمد والمهندس أيمن شبانة والمهندس محمد علاء الدين.

جاء ذلك للوقوف على آخر المقترحات العملية للإسراع في حصر الأراضي المملوكة للدولة في واحة سيوة حيث يقوم فريق العمل من هيئة الاستشعار عن بعد بمقترح دراسة مدى صلاحية الأراضي للزراعة بنباتات أو أشجار معينة تستوعب خصائص وكميات المياه ودراسة الأثر البيئي وفقا لطبيعة الصخور وميلها وانحدارها ومدى تحقيق الاستفادة دون أي إضرار وفقا لخرائط التربة وملائمتها لنوعية الزراعة هناك.

ووجه رئيس المركز بعرض خطة العمل و الدراسة العلمية الكافية للمقترح مع إزالة جميع المعوقات التي تعوق إنجاز الأعمال المكلفة بها اللجنة.