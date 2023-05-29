الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 3 سنوات لعنصر إخواني بلجان العمليات النوعية

حبس
حبس

قضت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، في إعادة إجراءات محاكمة المتهم خالد جمال أحمد عنصر من جماعة الإخوان، لانضمامه لأحد الخلايا العنقودية المسلحة، بـ "لجان العمليات النوعية"، بمعاقبته بالسجن 3 سنوات.

 

كانت النيابة العامة أحالت أعضاء "خلية عنقودية مسلحة"، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالانضمام وإدارة جماعة مسلحة، وحيازة مفرقعات، وذلك عقب فض اعتصام النهضة، وبتكليفات من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بتأسيس مجموعات عنقودية، ضمن عناصر "لجان العمليات النوعية"، لتنفيذ عمليات عدائية، ضد الجيش والشرطة والقضاء، لإسقاط مؤسسات الدولة وإضعاف هيبتها.

الدائرة الثالثة إرهاب محكمة أمن الدولة العليا مجمع محاكم بدر لجان العمليات النوعية

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