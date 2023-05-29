مواعيد مباريات الأسبوع الثامن والعشرين في دوري القسم الثاني

لاصوت يعلو فوق صوت مباراة طنطا وأبوقير للأسمدة في الأسبوع الثامن والعشرين لدوري القسم الثاني " الممتاز ب " الذي يشهد أيضا مباريات صعبة لفرق القمة .

في المجموعة الأولى الخاصة بأندية الصعيد انحصرت المنافسة على الصعود للدوري الممتاز بين فريقين هما الجونة المتصدر برصيد 50 نقطة ولافيينا الثاني برصيد 59 نقطة وسيلعب الجونة بملعبه مع طامية المهدد بالهبوط بينما يحل لافيينا ضيفا على فريق النصر للتعدين الذي يحتل المركز الرابع .

وفي المجموعة الثانية سيخوض فريق إف سي زد المتصدر برصيد 56 نقطة اختبارا صعبا أمام منتخب السويس الذي ينافس على المركز السادس في حين يلتقي السكة الحديد الثاني برصيد 51 نقطة مع الانتاج الحربي ويلعب وادي دجلة الثالث برصيد 51 نقطة مع بورتو السويس .

في المجموعة الثالثة هناك مباراة القمة بين طنطا وأبوقير للأسمدة حيث ينفرد أبوقير بقيادة أيمن المزين بصدارة المجموعة برصيد 50 نقطة بفارق نقطة واحدة عن بلدية المحلة ونقطتين عن طنطا والجمهورية شبين وتنتظر الجمهورية شبين مواجهة صعبة خارج ملعبه مع بروكسي بينما يحل بلدية المحلة ضيفا على المجد السكندري ويلعب دكرنس مع الحمام .

مواعيد مباريات الأسبوع ال28 في القسم الثاني

المجموعة الثالثة

الأربعاء 31 مايو

نبروه × المصري بالسلوم

طنطا × أبوقير للأسمدة

كفر الشيخ × بايونيرز

دكرنس × الحمام

سبورتنج × الأوليمبي

هلال مطروح × المنصورة

المجد السكندري × بلدية المحلة

بروكسي × الجمهورية شبين .

المجموعة الأولى

الخميس 1 يونيو

تليفونات بني سويف × كيما

أسمنت أسيوط × ديروط

المنيا × الألومنيوم

الجونة × طامية

شبان قنا × ملوي

الفيوم × بترول أسيوط

المدينة المنورة × المقاصة

النصر للتعدين × لافيينا.

المجموعة الثانية

الجمعة 2 يونيو

السكة الحديد × الانتاج الحربي

منتخب السويس × إف سي زد

بتروجت × إيسترن كومباني

الاتصالات × مستقبل وطن

الإعلاميين × الترسانة

النصر × القناة

كهرباء الإسماعيلية × العبور

وادي دجلة × بورتو السويس.