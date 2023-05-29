ارتفاع مصابى حريق جهاز 15 مايو لـ23 شخصًا

ارتفع عدد مصابي حريق مبنى جهاز مدينة 15 مايو، إلى 23 شخصًا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بالكامل.

وكشفت التحريات الأولية عن أن النيران بدأت من مبنى السجل المدني، ثم امتدت إلى الأدوار العليا والتي تضم أقسام "الجوازات وإدارة المستقبل التعليمية"، وتبين أن نشوب الحريق كان بسبب ماس كهربائى.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على الحريق، ومنع امتداده لباقى أجزاء المباني، وتُجري القوات الآن، أعمال التبريد بمحيط الحريق لمنع تجدد النيران.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بنشوب حريق داخل مبنى جهاز 15 مايو. وعلى الفور انتقل رجال الإطفاء إلى المكان، وتبين بالفحص الأولى نشوب الحريق بواجهة مبنى جهاز 15 مايو المكون من 7 طوابق بسبب ماس كهربائى.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان، لكشف ملابسات حريق داخل مبنى جهاز مدينة 15 مايو.