الإثنين 29 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد ارتفاع فاتورة الكهرباء.. الملك تشارلز يوقف تدفئة مسبح قصر باكنجهام

الملك تشارلز
الملك تشارلز

أوقف الملك تشارلز الثالث، الإثنين، منظم الحرارة لحمام السباحة في قصر باكنجهام للمساعدة في تقليل استخدام الطاقة في الأسرة المالكة، حسبما كشفت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية.

ترشيد استهلاك الطاقة

قال مصدر ملكي مطلع "إن قلة من الأشخاص الذين يستخدمون المسبح لاحظوا انخفاض درجة الحرارة، حيث قيل لهم إن الملك قد أوقف التدفئة".

أشارت الصحيفة إلى أنه خلال العام الماضي، بلغت فاتورة المرافق للقصور الملكية، والتي يتحملها دافعو الضرائب عبر المنحة السيادية، 3.2 مليون جنيه إسترليني.

وتابعت أنه من المعروف أن الملك، الذي يدافع عن البيئة مدى الحياة، حريص على تحقيق صافي انبعاثات صفرية في ممتلكات العائلة المالكة قبل الموعد المستهدف للحكومة في عام 2050.

أضافت أنه قام بالفعل بتركيب الألواح الشمسية على السطح في منزله بلندن كلارنس هاوس، وفي Highgrove محل إقامته الريفي في جلوسيسترشاير.

txt

فى أول زيارة منذ التتويج.. الملك تشارلز يجرى زيارة إلى أيرلندا الشمالية

وأخبر مصدر مقرب من الملك الصحيفة البريطانية أن الملك تشارلز ربما يعتقد أن المسبح، الذي يُسمح لكبار أفراد الأسرة المالكة باستخدامه "غير سليم بيئيًا"؛ لأن المياه بها مواد كيميائية ويجب تسخينها، ما يعني أنه لا يتناسب مع نظام ممارسته أو نظرته للعالم.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه تم بناء المسبح في قصر باكنجهام بتكليف من جورج السادس في عام 1938 للأميرات إليزابيث ومارجريت، وتعلم الملك السباحة به، كما تعلم إخوته، كما استخدمت ديانا، أميرة ويلزالراحلة، المسبح بانتظام ويُعتقد أن الأمراء ويليام وهاري تعلما السباحة هناك أيضًا.

وتابعت أنه يُسمح لكبار أفراد العائلة المالكة باستخدام المسبح.

txt

حفل تتويج الملك تشارلز.. حضور باهت وهيبة رحلت مع إليزابيث

الملك تشارلز مسبح قصر باكنجهام تدفئة الكهرباء الطاقة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة 2023 (صور)

موعد إعلان قائمة أوائل الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2023 ورابط النتيجة

رابط بوابة أسوان التعليمية نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثانى

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالقاهرة 2023 عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي

ارتفاع عدد مصابى حريق جهاز مدينة 15 مايو إلى 12 (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

حسين دعسة

أردوغان حسم الانتخابات الرئاسية بغالبية.. فهل تخسر تركيا المستقبل؟

رشا عبدالمنعم

«72 طريقة للقضاء على حب الشباب»

محمود خليل

التخدير بـ«الكلمة المقدسة»

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تقتحم مدرسة فى رام الله

أجندة أردوغان.. كيف سيتحرك الرئيس التركى حيال إسرائيل فى ولايته الجديدة؟

قاعدة جوية لـ"حزب الله".. هجمات جوية منسوبة لإسرائيل تستهدف دمشق