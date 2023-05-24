الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

في أول زيارة منذ التتويج.. الملك تشارلز يجرى زيارة إلى أيرلندا الشمالية

الملك تشارلز
الملك تشارلز

وصل الملك تشارلز والملكة كاميلا إلى أيرلندا الشمالية، اليوم الأربعاء، في أول زيارة لهما منذ تتويجهما في وقت سابق من هذا الشهر.

كانت المحطة الأولى للزوجين الملكيين هي زيارة حديقة التتويج التي تم إنشاؤها حديثًا في نيوتاونابي ، والتي صممها ديارمويد جافين.

وكان من بين الممثلين العامين الذين التقوا بالملك جون فينوكين ، النائب الشين فين عن شمال بلفاست.

وهذه أول زيارة رسمية لهم خارج إنجلترا منذ التتويج، والزيارة الحادية والأربعون التي يقوم بها تشارلز لأيرلندا الشمالية كأمير وملك.

كما حضر الحدث أكثر من 100 من أطفال المدارس المحلية.

وتثير الملكية البريطانية مشاعر متباينة في أيرلندا الشمالية، حيث يعتبر البروتستانت الموالون للاتحاد أنفسهم بريطانيين، بينما يعتبر الكاثوليك القوميون أنفسهم أيرلنديين.

الملك تشارلز كاميلا الملكيين زيارة حديقة التتويج الممثلين العامين

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