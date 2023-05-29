الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدير المنتخب لـ«الدستور»: ننتظر معرفة اللاعبين المنضمين لمباراة غينيا للتنسيق مع الأهلى

روى فيتوريا
روى فيتوريا

كشف محمد غرابة، مدير المنتخب الوطني، عن أن الجهاز الإداري للمنتخب لم يتواصل حتى الآن مع المسئولين في الأهلي ببقاء اللاعبين الدوليين في المغرب، انتظارًا لمعرفة اللاعبين المنضمين للمنتخب، استعدادًا لمباراة غينيا المقرر لها يوم 14 يونيو المقبل فى الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

ويخوض الأهلى مباراة الإياب فى نهائي دورى أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي يوم 11 يونيو المقبل بالمغرب، كما يخوض المنتخب مباراة غينيا بالمغرب بناءً على اختيار الاتحاد الغينى الذى اختار المغرب لتقام عليها مباراة المنتخب المصري لعدم قانونية الملاعب بغينيا.

وكان روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، قد أعلن أمس القائمة المبدئية للمحترفين التى تضم 7 لاعبين هم، محمد صلاح وأحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد، وعمر مرموش، وأحمد حمدي، وسام مرسي. على أن يتم الاستقرار على القائمة النهائية الأسبوع المقبل .

وقرر الجهاز الفني استبعاد عدد من اللاعبين المحترفين بسبب الإصابة هم محمد النني وطارق حامد و إمام عاشور وأحمد حسن كوكا 

ويخوض المنتخب مباراة ودية مع منتخب جنوب السودان يوم 18 يونيو القادم، باستاد القاهرة بعد تمسك روي فيتوريا بخوض المباراة لتجربة عدد من اللاعبين وللاستفادة من توقف الدوري خلال الأجندة الدولية.

ويعقد الجهاز الفني للمنتخب الوطنى جلسات مستمرة للاتفاق على كل تفاصيل معسكر يونيو سواء بتحديد موعد انطلاقه أو موعد السفر إلى المغرب والقائمة النهائية لمباراتي غينيا وجنوب السودان. 

 

 

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