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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يتابع سير اختبارات نهاية العام الدراسى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تابع الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، سير اختبارات نهاية العام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٢، رافقه الدكتور أحمد الصاوى وكيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد خضر وكيل الكلية للتدريب والخدمات.

وخلال جولته، اطمأن الدكتور عربى كشك على الالتزام بضوابط أداء الاختبارات، مؤكدًا حرص الجامعة الدائم على توفير المناخ الملائم وكل الخدمات اللوجستية للطلاب لأداء الاختبارات، مشيدًا بانتظام سير الاختبارات.

كما أكد الدكتور كشك أن الجامعة اتخذت كل الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان انتظام سير الاختبارات طبقًا للقواعد المنظمة للاختبارات ومتابعتها بصفة مستمرة.

وتابع رئيس الجامعة تواجد أساتذة المواد الدراسية المختصين والمراقبين داخل اللجان للإجابة على استفسارات الطلاب، والتأكد من وضوح ورقة الأسئلة وجودتها، متمنيًا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.

رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يتابع سير اختبارات نهاية العام الدراسي يتابع سير اختبارات نهاية العام الدراسي رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا جامعة الدلتا التكنولوجية

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