محافظ القليوبية يقرر تخفيض تعريفة ركوب خط "العبور"

فى استجابة سريعة قرر اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، تخفيض قيمة تعريفة خط العبور/ السلام إلى 6 جنيهات بدلًا من 7.50 جنيه، وذلك بعد التنسيق الذى تم مع محافظة القاهرة لخدمة وراحة جميع المواطنين.

وأكد محافظ القليوبية على استمرار المتابعة اليومية على كل مواقف المحافظة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك لمنع استغلال المواطنين.

وناشد محافظ القليوبية المواطنين عدم دفع أي زيادة عن التعريفة المقررة والإبلاغ الفوري عن أي مخالفة على أرقام الخط الساخن 114، وذلك على مدار 24 ساعة وهي (3212461) ورقم الواتس آب 01119992624 ومنظومة الشكاوي الحكومية لمجلس الوزراء 16528 وموقع المنظومة على الإنترنت www. shakwa. eg وكذلك تطبيق (إيجابي) الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة.

وفى سياق متصل، قام اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بجولة تفقدية بمدينتي بنها وشبرا الخيمة لمتابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، وذلك لدفع الأعمال بها والوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات والمشكلات لتسليمها في موعدها وفق الجدول الزمني المحدد.

حيث تفقد "محافظ القليوبية" ما تم إنجازه في الفترة الماضية من أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع فريد ندا المرحلة الثانية للوقوف على نسب التنفيذ الدقيقة، ولدفع الأعمال للانتهاء من تطوير المرحلة بالكامل في المدة الزمنية المقررة، حيث تفقد المحافظ أعمال إنشاء النافورة التي يتم إنشاؤها أمام نقطة الارتكاز الأمني، حيث وجه المحافظ بدفع الأعمال بها، كما تفقد المحافظ أعمال تركيب السور الحديدي على الحديقة المجاورة للنافورة ووجه بضرورة الالتزام بالمقايسة المتفق عليها.

كما شددَّ "الهجان"، خلال جولته، بضرورة الاهتمام بالحدائق المتواجدة بالميادين العامة وإزالة أي إشغالات بمحيطها، مع ضرورة التنسيق مع إدارة المرور لمنع المواقف العشوائية التي تعرقل حركة السير، مع تكثيف حملات النظافة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وقد تفقد أيضًا أعمال إنشاء سلم كهربائي أعلى السكة الحديد بمنطقة الكباري للتيسير علي المواطنين، ويتم التنفيذ من الخطة الاستثمارية للمحافظة بتكلفة 13.5 مليون جنيه، وتابع المحافظ الأعمال، حيث تم الانتهاء من صب القواعد الخرسانية وإنشاء غرفة المحركات الأرضية، موجهًا بتكثيف وضغط الأعمال للانتهاء من الإنشاءات والتشغيل التجريبي في مدة أقصاها منتصف شهر يونيو المقبل، لسهولة تنقل المواطنين مع مراعاة الدقة فى الأعمال والالتزام بالمواصفات الفنية المتعاقد عليها.

