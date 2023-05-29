الإثنين 29 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يقرر تخفيض تعريفة ركوب خط "العبور"

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

فى استجابة سريعة قرر اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، تخفيض قيمة تعريفة خط العبور/ السلام إلى 6 جنيهات بدلًا من 7.50 جنيه، وذلك بعد التنسيق الذى تم مع محافظة القاهرة لخدمة وراحة جميع المواطنين.

وأكد محافظ القليوبية على استمرار المتابعة اليومية على كل مواقف المحافظة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك لمنع استغلال المواطنين. 

وناشد محافظ القليوبية المواطنين عدم دفع أي زيادة عن التعريفة المقررة والإبلاغ الفوري عن أي مخالفة على أرقام الخط الساخن 114، وذلك على مدار 24 ساعة وهي (3212461) ورقم الواتس آب 01119992624 ومنظومة الشكاوي الحكومية لمجلس الوزراء 16528 وموقع المنظومة على الإنترنت www. shakwa. eg وكذلك تطبيق (إيجابي) الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة.

وفى سياق متصل، قام اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بجولة تفقدية بمدينتي بنها وشبرا الخيمة لمتابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، وذلك لدفع الأعمال بها والوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات والمشكلات لتسليمها في موعدها وفق الجدول الزمني المحدد.

حيث تفقد "محافظ القليوبية" ما تم إنجازه في الفترة الماضية من أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع فريد ندا المرحلة الثانية للوقوف على نسب التنفيذ الدقيقة، ولدفع الأعمال للانتهاء من تطوير المرحلة بالكامل في المدة الزمنية المقررة، حيث تفقد المحافظ أعمال إنشاء النافورة التي يتم إنشاؤها أمام نقطة الارتكاز الأمني، حيث وجه المحافظ بدفع الأعمال بها، كما تفقد المحافظ أعمال تركيب السور الحديدي على الحديقة المجاورة للنافورة ووجه بضرورة الالتزام بالمقايسة المتفق عليها. 

كما شددَّ "الهجان"، خلال جولته، بضرورة الاهتمام بالحدائق المتواجدة بالميادين العامة وإزالة أي إشغالات بمحيطها، مع ضرورة التنسيق مع إدارة المرور لمنع المواقف العشوائية التي تعرقل حركة السير، مع تكثيف حملات النظافة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وقد تفقد أيضًا أعمال إنشاء سلم كهربائي أعلى السكة الحديد بمنطقة الكباري للتيسير علي المواطنين، ويتم التنفيذ من الخطة الاستثمارية للمحافظة بتكلفة 13.5 مليون جنيه، وتابع المحافظ الأعمال، حيث تم الانتهاء من صب القواعد الخرسانية وإنشاء غرفة المحركات الأرضية، موجهًا بتكثيف وضغط الأعمال للانتهاء من الإنشاءات والتشغيل التجريبي في مدة أقصاها منتصف شهر يونيو المقبل، لسهولة تنقل المواطنين مع مراعاة الدقة فى الأعمال والالتزام بالمواصفات الفنية المتعاقد عليها.
 

إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة التعريفة الجديدة الشكاوى الحكومية اللواء عبـد الحمـيد الهجـان محافظ القليوبية منع استغلال المواطنين منظومة الشكاوى

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

رابط بوابة أسوان التعليمية نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثانى

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة 2023 (صور)

أبرزها إلغاء البوفيه المجانى.. خطة "النقل" لترشيد النفقات والحفاظ على الميزانية

قبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضيًا بالمدارس العسكرية

غدًا.. البنك المركزى يربط ودائع بمعدل ثابت بقيمة 75 مليار جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

حسين دعسة

أردوغان حسم الانتخابات الرئاسية بغالبية.. فهل تخسر تركيا المستقبل؟

رشا عبدالمنعم

«72 طريقة للقضاء على حب الشباب»

محمود خليل

التخدير بـ«الكلمة المقدسة»

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تقتحم مدرسة فى رام الله

أجندة أردوغان.. كيف سيتحرك الرئيس التركى حيال إسرائيل فى ولايته الجديدة؟

قاعدة جوية لـ"حزب الله".. هجمات جوية منسوبة لإسرائيل تستهدف دمشق