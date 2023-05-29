الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الفيوم يوجه بإيجاد الحلول الجذرية لشكاوى المواطنين

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

بحث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، شكاوى من المواطنين بالقطاعات الخدمية المختلفة، خلال لقاء خدمة المواطنين الذي عقد اليوم الإثنين، بديوان عام المحافظة للاستماع للشكاوى، والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
 

وخلال اللقاء، استمع محافظ الفيوم لعدد من المواطنين، الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة تعينهم على مطالب الحياة، وتحسين ظروفهم المادية والمعيشية، حيث وجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، ببحث الحالات بالتنسيق مع مسئولي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لإقامة المشروعات الصغيرة لهم بما يتناسب مع ظروفهم وخبراتهم الحياتية، كما وجه المحافظ، وكيل وزارة القوى العاملة، بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص لعدد من الشباب من الجنسين.

كما وجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة الفيوم، بإنهاء إجراءات تراخيص أكشاك لإثنين من المواطنين الأولى بالرعاية، على أطراف مدينة الفيوم، بالإضافة لحل مشكلات عدد من الشباب من أصحاب الكارافانات "السيارات المتنقلة لتقديم الوجبات السريعة" على طريق منشأة عبدالله وبحث مطالبهم.

وفيما يتعلق بشكاوى عدد من المواطنين، بشأن تراكمات القمامة بعدة مناطق بمدينة الفيوم، وجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة الفيوم، بشن حملات نظافة دورية، وإزالة أي حالات تعد أو إشغالات علي حرم الطريق، ووضع حلول حاسمة لتجمعات القمامة بالمناطق محل الشكوى، لما تسببه من أضرار بيئية وصحية علي المواطنين.

خلال لقاء خدمة المواطنين محافظ الفيوم يوجه بإيجاد الحلول الجذرية لشكاوى المواطنين

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