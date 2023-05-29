خطأ طبي وتهديدات بالانتقام.. جراحة قيصرية حولت حياة "لمياء" لجحيم (مستندات)

روى محمود بدر، ابن مركز زفتي بمحافظة الغربية، تفاصيل المعاناة التي عاشتها زوجته “لمياء محمد السباعي” بسبب إهمال وخطأ طبيب النساء والتوليد، أثناء إجراء جراحة قيصرية لزوجته داخل إحدى المستشفيات الخاصة.

وقال “بدر” لـ"الدستور" إنه تزوج منذ 13عامًا، ورزق بطفلين “وفاء 13 سنة”، و"سيد 10 سنوات"، ثم حملت زوجته في محمد وعمره الآن 8 أيام، ومع بداية الحمل بدأت الزوجة في إجراء المتابعة مع طبيب يدعي “خ. ا” ومع اقتراب موعد الولادة طلب الطبيب مبلغ مالي كبير لإجراء الجراحة القيصرية.

وتابع: "أجرينا التحاليل اللازمة قبل إجراء عملية الولادة، ودخلت زوجتى غرفة العمليات داخل أحد المستشفيات الخاصة بمدينة زفتي، ووضعت المولود الجديد "محمد"، إلا أن زوجتي عانت على مدار 5 أيام متصلة من آلام غير معروفة، في حين استمر التواصل مع الطبيب مجري العملية، فقرر تحويلنا لمستشفي زفتي العام، لأطباء القسم الباطني، ليقرروا إجراء جراحة إستكشافية".

مضاعفات استوجبت التدخل الجراحي

وأضاف" بعد إجراء العملية الاستكشافية فوجئنا بطبيب الجراحة وأخصائي الباطنة يؤكدون أن زوجتى مصابًة بقطع القاولون والأمعاء وتم إجراء جراحة لتغيير مسار الإخراج ليكون من جنبها بدلًا من الشرج، وعندما سألتهما عما يحدث أخبرانى بأنها تحتاج إلى عناية مركزة وسوف تستعيد وعيها، ونقلت زوجتى إلى قسم العناية بمستشفى زفتي العام فى حالة سيئة لا تشعر بمن حولها ولا تحرك ساكنا من أعضاء جسمها وينتابها تشنجات بين الحين والآخر.



واستطرد: بدأت حالة زوجتي في التدهور يومًا بعد الآخر ليقرر الأطباء حجزها داخل قسم العناية المركزة بالمستشفى العام، وأصبحت غير قادرة حتي علي الكلام فضلا عن حدوث تورم فى جميع أعضاء جسدها"، الأمر الذي دفعه إلى تحرير محضر رقم 1727 نيابة زفتي، يتهم فيه الطبيب الأول بارتكاب الخطأ الطبي.

مفاوضات و100 ألف جنيه

بعدها بدأ الطبيب في التفاوض مع أسرة الزوجة للتنازل عن المحضر مقابل تعويض 100 ألف جنيه رفعه بعد ذلك إلى نصف مليون جنيه، إلى أن تطور الأمر إلى التهديد بتلفيق تهمة إتلاف محتويات المستشفي العام.



وأحال قسم شرطة زفتي، المحضر إلى النيابة لمباشرة التحقيق فى الواقعة بإشراف من المحامى العام لنيابات الغربية، وطلبت النيابة من المستشفى تقريرا بحالة المريضة، وتواصل تحقيقاتها وتم إستدعاء الطبيب الذى أجرى القيصرية لسؤاله عن الاتهامات الموجهة إليه بالتسبب فى إصابة المريضة بقطع في القولون والأمعاء الغليظة أثناء إجراء جراحة قيصرية لها.

ومن جهته أشار الدكتور بهاء توفيق نقيب الأطباء بالغربية، إلى أنه فى حالة تقدم زوج المريضة بشكوى سيتم التحقيق فيها بمعرفة اللجنة القانونية بالنقابة لافتًا إلى أهمية إتاحة الفرصة للطبيب المشكو فى حقه للدفاع عن نفسه وسماع أقواله، مع متابعة سير التحقيقات فى النيابة.