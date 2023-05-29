اقتصادى: قرارات "الأعلى للاستثمار" جريئة جدًا

قال الدكتور فرج عبدالله، الخبير الاقتصادي، إن القرارات الحكومية الأخيرة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ذو أهمية كبيرة، وتساعد في إحداث تغير إيجابي لجذب الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص بشكل أكبر منذ إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار في 23 أبريل الماضي.

وأضاف عبدالله، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الحكومة كانت تريد من المستثمر في الماضي التوظيف ومزيدًا من ضخ الاستثمارات الخارجية، والجديد هذه المرة هو بحث الحكومة عما يحتاجه المستثمر لزيادة استثماراته في القطاعات الإنتاجية المختلفة، مشيرًا إلى أن القرارات الحكومية الأخيرة ستُحدث طفرة كبيرة في ملف الاستثمار.

خبير اقتصادى يتحدث عن أهمية قرارات الحكومة في جذب الاستثمارات

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن القرارات الحكومية الأخيرة هي الأولى من نوعها و"جريئة جدًا" وتحث بشكل جيد على زيادة الاستثمارات، وتتميز بتحقيق ربحية جيدة جدًا للمستثمر وتعزز فرص الاستفادة مما تم البناء عليه خلال الـ8 سنوات الماضية من بنية تحتية قوية تستطيع استيعاب حجم كبير من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن ملف الصناعة في مصر هو ملف حيوي جدًا، وأن الدولة المصرية بذلت فيه مجهودًا جبارًا لا يمكن إنكاره.