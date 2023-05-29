محافظ أسيوط يُتابع أعمال رصف طرق مدينة صدفا (صور)

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استكمال خطة المحافظة للتطوير في القطاعات المختلفة ومن بينها قطاع الرصف حيث يتم مواصلة أعمال الرصف بشوارع وطرق مركز صدفا لتحسين حالة الطرق لتحسين حالتها وتسهيل الحركة المرورية وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز.



وأشار محافظ أسيوط في تصريحات له، إلى تكاتف الجهود المبذولة بين الجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات لتوفير حياة كريمة لهم ورفع العبء عن كاهلهم مشدداً على ضرورة الإنتهاء من تنفيذ خطة الرصف على مستوى المحافظة فى أسرع وقت لتيسير النقل والإنتقال وحفاظاً على أرواح المواطنين من التعرض للخطر مع مراعاة تطبيق معايير الجودة تحقيقاً للتنمية المستدامة وخطة مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم استكمال رصف الشوارع بمدينة صدفا وفقاً للخطة الموضوعة لأعمال التجميل والتطوير التي يتم تنفيذها وفقاً للمواصفات والمعايير المقررة لافتاً إلى تنفيذ أعمال الرصف الجاري تنفيذها بطريق "صدفا - طما" الغربي بجوار ترعة نجع حمادي الغربي، مُشيرًا إلى أنه تم استئناف أعمال رصف الطبقة الثانية للطريق كبديل للطريق الزراعي الرئيسي (أسيوط - سوهاج) عقب الانتهاء من إزالة التعديات على حرم الطريق لافتاً إلى المتابعة المستمرة والدورية لمراحل تنفيذ الرصف من قبل خالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا حتى الإنتهاء من تلك الأعمال وفقاً للجدول الزمني المقرر والمواصفات والمعايير الفنية لتحسين شبكة الطرق وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان مشيراً إلى أهمية التعاون والتنسيق بين مسئولي الإدارات والجهات المعنية في هذا الشأن من بينها قطاع النظافة والرصف والاشغالات بالمركز.