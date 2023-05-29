الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يُتابع معدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بـ 5 قطاعات

الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي

واصل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الإثنين، جولاته الميدانية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وتفقد المحافظ خلال الجولة، مشروعات المبادرة الرئاسية بقرى “نهطاي، سندبسط وتفهنا” بحضور إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، وذلك للوقوف على نسب تقدم المشروعات ونهو المتبقي منها.

وأوضح “رحمي” أنه تم تنفيذ 90% من مشروعات “حياة كريمة” في زفتي، مُشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال قطاعات “التربية والتعليم، الإسعاف، الكباري، نقاط الشرطة ومكاتب البريد”، كما قاربت باقي المشروعات على الانتهاء بنسبة تتراوح بين الـ  80% و 95% .

وتفقد المحافظ مركز تنمية الأسرة ومركز الشباب بقرية نهطاي، كما تفقد في قرية سندبسط سير العمل في مشروعات المجمع الزراعي البيطري، مجمع الخدمات الحكومية، نقطة الشرطة ومركز طب الأسرة، كما تفقد مركز التأهيل الاجتماعي  ومحطة  مياه الشرب ، واختتمت الجولة بتفقد السوق النموذجي والحماية المدنية بالقرية.

وتابع رحمي جولته بتفقد مشروعات المبادرة بقرية تفهنا العزب حيث تفقد، مركز الشباب، وحدة تنمية الأسرة، مركز طب الأسرة واختتمت الجولة بتفقد وحدة الحماية المدنية والسوق والموقف النموذجيين.

وتفقد المحافظ أعمال إنشاء طريق قناة طنطا الملاحية والذي يتم إنشاؤه كمحور مروري جديد لتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الضغط على طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعي، من خلال دخول القادمين من الطريق السريع تجاه القاهرة عند كوبري دفرة إلى طريق الملاحة المؤدي إلى مرور سالم ومنها إلى الطريق الزراعي تجاه الإسكندرية دون المرور بالمدينة بطول 3000 متر وعرض 8 أمتار.

يذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 876 مشروع داخل (54) قرية و (88) تابع في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليار جنيه.

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الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي
محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة بنهطاي وسندبسط وتفهنا إبراهيم فايد التأهيل الاجتماعى الدكتور طارق رحمي الحماية المدنية ب المبادرة الرئاسية حياة كريمة رئيس مركز ومدينة زفتي يتفقد مشروعات حياة كريمة والحماية المدنية

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