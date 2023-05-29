الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تستعرض الأجواء في الشارع التركي عقب فوز أردوغان

الأجواء في الشارع
الأجواء في الشارع التركي عقب فوز أردوغان

استعرضت  ندى رضا موفدة فضائية “إكسترا نيوز” من إسطنبول، الأجواء في الشارع التركي عقب فوز أردوغان بفترة رئاسية جديدة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، إن الشعب التركي  احتفل أمس حتي فجر اليوم بعد فوز رجب طيب أردوغان، وبدء اليوم التوجه إلي العمل بشكل منتظم، مضيفه أن الرئيس ألقي كلمة بالقصر الرئاسي بـ أنقرة في حضور 320 ألف مواطن ووجه لهم الشكر علي انتخابه.  

وأضافت، أن الرئيس أردوغان تحدث خلال كلمته عن المشروعات المستقبلية في اسطنبول، وبالتنسيق مع الحكومة سيكون علي قدر من الثقة . 

وفاز أردوغان بأكثر من 52 بالمئة من الأصوات في جولة الإعادة الرئاسية، أمس الأحد، والتي جاءت بعد أسبوعين من إخفاقه في تحقيق نصر حاسم من الجولة الأولى.

 

الأصوات الرئيس أردوغان الجولة الاولى اسطنبول القصر الرئاسي الشعب التركي

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