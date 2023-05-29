التموين تستلم 2.9 مليون طن قمح من المزارعين منذ بداية الموسم

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ارتفاع كميات القمح الموردة من المزارعين خلال موسم حصاد القمح المحلي 2023 إلى 2.9 مليون طن، بينما تم رفض 141 ألف طن قمح لخلطه بقمح مستورد وأقماح مخزنة من الموسم الماضي.

وتستهدف الوزارة استلام ما يقرب من 4 ملايين طن قمح محلي خاصة بعد رفع أسعار التوريد إلى 1500 جنيه للإردب بدرجة نقاوة 23.5، أما درجة نقاوة 23 بقيمة 1475 جنيها، ودرجة نقاوة 22.5 سعره 1450 جنيها للإردب الواحد.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك 420 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية تستقبل المحصول المحلي من المزارعين، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بتوفير كافة الإجراءات اللازمة لضمان عمليات التوريد والتسهيل على المزارعين، كما تم التنسيق مع وزارة المالية على سرعة صرف وسداد المستحقات المالية خلال 48 ساعة من التوريد.

وشدد المصيلحي على حظر نقل القمح المحلي خلال الموسم الجاري من محافظة إلى أخرى إلا بموافقة مسبقة من مديرية التموين التابع لها، كما حذر أصحاب مصانع الأعلاف والمزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتهما من حيازة القمح المحلي أو استخدامه كأعلاف أو إدخالها فى صناعة الأعلاف.