الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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انتصار عبد الفتاح: مهرجان الطبول له مكانة دولية كبيرة (فيديو)

مهرجان الطبول
مهرجان الطبول

قال انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس مهرجان الطبول الفنون التراثية، إن المهرجان أصبح يتمتع بمكانة دولية كبيرة، إضافة إلى المكانة الجماهيرية الواسعة، وذلك يعود لجودة الفن والعروض التي يتم تقديمها على مدار عشر سنوات.

وأضاف “عبد الفتاح” عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة TeN، اليوم، أن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة كانت متحمسة جدًا لهذا المهرجان، واستطعنا جذب العديد من الدول للمشاركة في المهرجان ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، فلسطين واليابان والهند والجزائر واليمن وجنوب السودان.

دور مصر في الجمع بين الشعوب والثقافات المختلفة

وأكد رئيس ومؤسس مهرجان الطبول الفنون التراثية، أن المهرجان يؤكد على الدور الثقافي والفني الكبير الذي تقوم به مصر، مشددًا على دور مصر في الجمع بين الشعوب والثقافات المختلفة من خلال الفن.

ولفت رئيس ومؤسس مهرجان الطبول الفنون التراثية، إلى أن المهرجان يشارك به 33 فرقة من مختلف ثقافات العالم، مؤكدًا على احتضان الدولة المصرية لكل هذه الثقافات، والتأكيد على هذا التواصل الإنساني، وإبراز كل ثقافة تراثية على مستوى العالم على أرض مصر، إضافة إلى الورش الدولية التي يتم تقديمها في حفلي الافتتاح والختام على مستوى جميع الفرق.

مهرجان الطبول انتصار عبد الفتاح الفنان انتصار عبد الفتاح يتمتع مكانة دولية كبيرة مكانة مكانة دولية

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