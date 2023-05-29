تحركات روسية تُنذر بتصعيد مُروع في مواجهة الناتو.. من سيدفع الثمن؟

قال الدكتور محمود الأفندي، باحث في الشؤون الروسية، إن روسيا تقوم بتغير استراتيجيتها منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا العام الماضي.

وتابع عبر مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية من موسكو، اليوم، أن روسيا تغير استراتيجيها بعد ضمن المناطق الأربعة إلى الدفاع عن هذه المناطق والذي يسمي بمصطلح “الدفاع الهجومي”؛ حيث روسيا تريد عسكريا من كل منطقة الآن تستولي عليها أن تعزز من دفاعاتها وبعد ذلك تقوم بالهجوم على المناطق .

وأكد أن سياسيا في روسيا تعلم أن الحرب أصبحت استنزافا والغرب بعد نجاح الجزئي للعملية العسكرية المعاكسة ضد روسيا الخريف العام الماضي واسترجاع الأراضي، انتعش الغرب ليعطي أسلحة بلا حدود إلى أوكرانيا ولا أحد يعلم الخطوط الحمراء لتلك الأسلحة، فناك تحركات روسية تنذر بتصعيد مروع في مواجهة الناتو خلال الأيام القادمة.

وأضاف أن روسيا تعمل الآن على تعزيز قوتها وصفوفها الداخلية والتحضير للحرب المباشرة مع الناتو، قائلا: “إن الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع في ظرف دقائق لوقف العملية أو تجبر أوكرانيا على المفوضات وتستطيع أن يستمر هذا الصراع في جميع الأمور معتمدة على الولايات المتحدة ومن الواضح أنها تريد زيادة التصعيد”، مؤكدًا أن روسيا تحضر للسلام ولكن عن طريق الحرب.