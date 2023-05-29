"صحة بني سويف": توقيع الكشف الطبي على 1573 حالة بإهناسيا ضمن "حياة كريمة"

قال وكيل وزارة الصحة ببني سويف الدكتور محمد يوسف إن مديرية الصحة نظمت على مدار اليومين الماضيين قافلة طبية إلى قرية المسيد بمركز إهناسيا؛ أسفرت عن توقيع الكشف الطبي وتوفير العلاج مجانا لـ1573 حالة، ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وأضاف وكيل الوزارة - في بيان - أن القافلة ضمت 8 عيادات فى مختلف التخصصات الطبية وذلك ضمن إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن القافلة قامت بإصدار 6 قرارات للعلاج على نفقة الدولة وتحويل 10 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج.

وتابع أنه تم عقد ندوات توعوية للتثقيف الصحي استفاد منها 100 مواطن،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية، الأمراض غير المعدية ، فيما تم عمل فحوص الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطن.