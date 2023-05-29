مصرع مسن صدمته تريلا فى القليوبية

لقي مسن مصرعه أعلى كوبري الحرس الوطني بمدينة بنها التابعة لمحافظة القليوبية في حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة نقل "تريلا"، وتم نقله إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من المواطنين بوقوع حادث تصادم أعلى كوبري الحرس الوطني بوسط المدينة ووجود متوفى تم نقله إلى مستشفى بنها الجامعى لاتخاذ اللازم.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى محل البلاغ، وتبين أنه أثناء سير أحد الأشخاص بدراجته النارية فوجئ باصطدامه بسيارة نقل أعلى كوبري الحرس الوطني، وتوفى في الحال، وبمناظرة الجثة تبين أنه فى العقد السادس من العمر.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.