محافظ القليوبية يبحث استغلال الأراضي لإقامة مشروعات زراعية تسهم في الاكتفاء الذاتي

بحث محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان مع الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، بمقر مشروع الـ ٣٠ مليون بيضة، تذليل العقبات على أرض الواقع وسُبل التعاون لزيادة الإنتاجية والاستغلال الأمثل بزراعة المساحات ومتخللات الأراضي بالمشروع، وذلك بحضور نُخبه من أساتذة جامعة بنها بكليتى الزراعة والطب البيطري.

وأكد المحافظ - في بيان اليوم الاثنين حرصه على دعم القطاع الداجني وتوفير بيض المائدة للمواطنين بأسعار مخفضة ،حيث تم مناقشة استغلال المساحات والمتخللات من الأراضي لإقامة مشروعات زراعية عليها، تسهُم في تمويل المشروع والاكتفاء الذاتي من تصنيع الأعلاف داخل المشروع.

واستمع "المحافظ ورئيس الجامعة" إلى آراء الحضور في كيفية رفع مستوى إنتاج المشروع والوصول للاكتفاء الذاتي منه، بالإضافة إلى أنواع الزراعات التي يمكن زراعتها في المساحات ومتخللات الأراضي بالمشروع ،والتي ستُساهم بشكل كبير في الاكتفاء الذاتي للمشروع وتحصيل عائد من تلك الزراعات المُثمرة.

ووجه محافظ القليوبية بضرورة البدء بزراعة المساحات المتواجدة داخل المشروع بمحاصيل مُثمرة تعود بالنفع ورفع مستوى المشروع، من خلال العائد من تلك الزراعات، وتجدر الإشارة إلى أن المساحات والمتخللات من الأراضي الموجودة بالمشروع تصل مساحتها إلي ٢٠ فدانا، كذلك العمل على رفع كفاءة مصنع العلف للمساهمة في خفض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة الأعلاف لزيادة الإنتاجية، مع ضرورة المتابعة المستمرة للقطيع وتربية السلالات ذات الجودة العالية.

كما وجه المحافظ، بضرورة تكاتف الجهود وتوحيد الأفكار والعمل بروح الفريق الواحد لإنجاح واستمرار هذا المشروع الحيوي، الذي يخدم مواطني القليوبية، والذي كان له أثر وعامل كبير لتخفيف وطأة ارتفاع الأسعار في هذا المنتج الإستراتيجي.

من جانبه أوضح الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، أنه سيتم الإشراف على المشروع بالكامل من قبل أساتذة جامعة بنها، وعمل دراسة جدوى تفصيلية بآليات المرحلة القادمة مع توفير كافة الدعم والاستشارات اللازمة للنهوض بالمشروع وزيادة إنتاجيته.