الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توريد 2719 طن قمح بصوامع الشرقية

القمح
القمح

أعلنت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية توريده ٢٧١٩ طن و ٢٦٣  كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٤٩٧٢٣٩ طن و ٤٢٨ كيلو قمح.

وأشارت إلى أنه يحظر شراء أي كميات من أقماح الديورم المحلية موسم حصاد ٢٠٢٣ إلا بنـاءً على طلب كتابي وموافقة وزير التموين والتجارة الداخلية على ذلك ويجب أن يتضمن هذا الطلب على الأخص عدة بيانات منها الكمية المستهدف شراؤها، والغرض من الاستخدام وأماكن استلام الأقماح، واسم المطحن المخصص لطحن تلك الكمية مـن الأقمـاح وعنوانـه ويرفـق بالطلب صورة من رخصة المطحن السارية.

أستقبال الأقماح المحلية استلام أهم المحاصيل الاستراتيجية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب الزراعي المصري الداخلية الأقماح المحلية

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