الإثنين 29 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

في افصاح للبورصة.. أرباح أكتوبر فارما ترتفع إلى 42 مليون جنيه خلال الربع الأول

البورصة المصرية
البورصة المصرية

قالت شركة أكتوبر فارما في افصاح للبورصة اليوم أنه أظهرت القوائم المالية لشركة أكتوبر فارما، ارتفاع أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري هامشياً، على أساس سنوي.


وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها حققت صافي ربح بلغ 41.71 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل صافي ربح 40.97 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 212.65 مليون جنيه، مقارنة بنحو 179.36 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له.

يشار إلى أن أكتوبر فارما حققت صافي ربح بلغ 130.74 مليون جنيه خلال 2022، مقابل أرباح بلغت 119.79 مليون جنيه في العام السابق له.

وبلغت إيرادات الشركة خلال العام الماضي 727.36 مليون جنيه، مقابل 655.03 مليون جنيه في 2021.

القوائم المالية بورصة مصر لقوائم المالية مقابل أرباح لعام الماضي وارتفعت لإيرادات للبورصة لبورصة

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