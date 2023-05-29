الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

في افصاح للبورصة.. أرباح عتاقة للصلب تقفز إلى 129 مليون جنيه خلال الربع الأول

البورصة المصرية
البورصة المصرية

أظهرت القوائم المالية لشركة مصر الوطنية للصلب - عتاقة، خلال الربع الأول من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 89.5% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها حققت أرباحاً بلغت 128.81 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بلغت 67.95 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 399.5 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 875.94 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

يشار إلى أن مصر الوطنية للصلب - عتاقة، سجّلت صافي ربح بلغ 234.72 مليون جنيه خلال 2022، مقابل أرباح بقيمة 100.44 مليون جنيه خلال 2021.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 2.48 مليار جنيه، مقابل 2.36 مليار جنيه خلال 2021.

القوائم المالية بورصة مصر مصر اليوم لعام الماضي للبورصة لقوائم المالية عتاقة نهاية يونيو الماضي نهاية مليون جنيه

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