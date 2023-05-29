الإثنين 29 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس "جهاز السويس الجديدة" تتفقد أعمال المرافق والزراعة الجارية بالمدينة

خلال الجولة
خلال الجولة

تابعت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة أعمال الجسات الأرضية لموقع تنفيذ محطة المعالجة (compact) الكومباكت بطاقة (١٠٠٠)م٣/ يوم لاستيعاب مياه الصرف الصحي للمرحلة العاجلة بمساحة ٣٠٠ فدان، والتي تشمل منطقة المبادرة الرئاسية، سكن كل المصريين، بإجمالي 2064 وحدة سكنية ومنطقة الخدمات وبها (مدرسة – حضانة - سوق تجارية - مركز طبي)، والمنطقة الاستثمارية وبوابة السويس الجديدة.

كما تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، موقع الأعمال لتنفيذ خط مياه بطول ٤. ٥ كم بتكلفة إجمالية ٦٨ مليون جنيه، ويعتبر هذا الخط ضمن مشروع إحلال وتجديد جزء من خط المياه الناقل قطر ٩٠٠ مم المغذي لمنطقة عتاقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة بمدينة السويس الجديدة، مؤكدة  ضرورة الالتزام بالمواصفات الخاصة للمشروع والالتزام بالبرنامج الزمني.

وقامت رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة بمتابعة أعمال إدارة الزراعة بالمنطقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة بعتاقة بمدينة السويس الجديدة، للوصول للشكل الجمالي المطلوب تماشياً مع التنمية الفعلية بالمنطقتين.

وقامت المهندسة أسماء مخلوف رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، يرافقها المهندس أحمد عبدالجابر نائب رئيس الجهاز، بتفقد الأعمال الجارية بمواقع مشروع "سكن كل المصريين" بمدينة السويس الجديدة، حيث بلغت نسبة الإنجاز في القطاع السكني ٥٦%، كما تفقدت أعمال التشطيبات الداخلية للوحدات السكنية، وأعمال البنية التحتية (مياه – صرف - طرق - كهرباء - اتصالات) للمرحلة العاجلة بمساحة ٣٠٠ فدان، وبلغت نسبة الإنجاز في أعمال البنية التحتية ٣٠٪.

وكان قد عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس الأحد، اجتماعا مطولا مع أعضاء غرفة التطوير العقاري، لبحث ومناقشة سبل دعم ومساندة قطاع التطوير العقارى، واستعراض التحديات التي تواجه القطاع، ووضع الحلول المقترحة للتغلب على تلك التحديات، واتخاذ القرارات المناسبة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

خلال الجولة
خلال الجولة
خلال الجولة
خلال الجولة
خلال الجولة
خلال الجولة
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اسماء مخلوف أعمال المرافق البنية التحتية السويس الجديدة المنطقة الصناعية المنطقة الاستثمارية سكن كل المصريين

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