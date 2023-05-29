أسعار كرتونة البيض اليوم الإثنين 29 مايو

البيض من السلع التي شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، حيث تراجعت أكثر من 20%، وذلك نتيجة إلى زيادة المعروض والأسواق، حيث أن بيض المائدة من العناصر الغذائية التي لا تقبل التخزين وتعتمد على العرض والطلب.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن اليوم الأثنين 29 مايو 2023 والتي جاءت كالتالي في الشركات.

أسعار البيض في الشركات اليوم الأثنين 29 مايو 2023

بلغت أسعار كرتونة بيض المائدة اليوم الأثنين 29 مايو في شركة أسيوط للاستثمار ( الأبيض )بـ 86.5 جنيها للكرتونة.

بلغت أسعار كرتونة بيض المائدة اليوم الأثنين 29 مايو في شركة أحمد الجوهري ( الأبيض ) 88 جنيها للكرتونة.

بلغت أسعار كرتونة بيض المائدة اليوم الأثنين 29 مايو في شركةأحمد الجوهري ( البني ) 90 جنيها للكرتونة.

بلغت أسعار كرتونة بيض المائدة اليوم الأثنين 29 مايو في شركة الزراعي الرئيسية ( الأبيض ) 85 جنيها للكرتونة.

بلغت أسعار كرتونة بيض المائدة اليوم الأثنين 29 مايو في شركة البنا جروب ( الأبيض )85.75 جنيها للكرتونة.

بلغت أسعار كرتونة بيض المائدة اليوم الأثنين 29 مايو في شركة الزراعي الرئيسية ( البني ) 87 جنيها للكرتونة.

بلغت أسعار كرتونة بيض المائدة اليوم الأثنين 29 مايو في شركة البنا جروب ( البني ) 87.75 جنيها للكرتونة.

بلغت أسعار كرتونة بيض المائدة اليوم الأثنين 29 مايو في شركة الصالحية ( البني )87 جنيها للكرتونة.

بلغت أسعار كرتونة بيض المائدة اليوم الأثنين 29 مايو في شركة أكتوبر ( الأبيض )85 جنيها للكرتونة.

أسعار كرتونة البيض اليوم في الشركات

بلغت أسعار كرتونة بيض المائدة اليوم الأثنين 29 مايو في شركة أكتوبر ( البني )87 جنيها للكرتونة.

بلغت أسعار كرتونة بيض المائدة اليوم الأثنين 29 مايو في شركةشوشة المنيا ( البني )87.75 جنيها للكرتونة.

بلغت أسعار كرتونة بيض المائدة اليوم الأثنين 29 مايو في شركة شوشة المنيا ( الأبيض )85.75 جنيها للكرتونة.

بلغت أسعار كرتونة بيض المائدة اليوم الأثنين 29 مايو في شركة الصحراوي وبسيون ( الأبيض )75 جنيها للكرتونة.

بلغت أسعار كرتونة بيض المائدة اليوم الأثنين 29 مايو في شركة الصحراوي وبسيون ( البني )87 جنيها للكرتونة.

بلغت أسعار كرتونة بيض المائدة اليوم الأثنين 29 مايو في شركة كمشيش ( البني )87 جنيها للكرتونة.

بلغت أسعار كرتونة بيض المائدة اليوم الأثنين 29 مايو في شركة رشاد حمزه ( الأبيض ) 85.75 جنيها للكرتونة.

بلغت أسعار كرتونة بيض المائدة اليوم الأثنين 29 مايو في شركة رشاد حمزه ( البني ) 87.75 جنيها للكرتونة.