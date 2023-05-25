أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 25 مايو 2023 للمائدة في الشركات

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار البيض، حيث أنه البروتين الأهم لدي الكثير، وقد شهدت أسعار البيض تراجع ملحوظ خلال الأيام الماضية حيث تراجع بنسبة 20%.

أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس

ونستعرض في السطور التالية أسعار بيض المائدة اليوم الخميس 25 مايو في بورصة الكناني.

أسعار كرتونة بيض المائدة اليوم الخميس 25 مايو في شركة أسيوط للاستثمار (الأبيض) لتسجل 79.5 جنيها.

أسعار بيض المائدة اليوم الخميس 25 مايو في شركة أحمد الجوهري (الأبيض) لتسجل 80 جنيها.

أسعار كرتونة بيض المائدة اليوم الخميس 25 مايو في شركة أحمد الجوهري (البني) لتسجل 87 جنيها.

أسعار بيض المائدة اليوم الخميس 25 مايو في شركة أكتوبر (البني) لتسجل 87 جنيها.

أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 25 مايو في شركة أكتوبر (الأبيض) لتسجل 78 جنيها.

أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 25 مايو في شركة الصالحية (البني) لتسجل 87 جنيها.

أسعار بيض المائدة اليوم الخميس 25 مايو في شركة الزراعي الرئيسية (الأبيض) لتسجل 78 جنيها.

أسعار كرتونة بيض المائدة في الشركات اليوم

أسعار بيض المائدة اليوم الخميس 25 مايو في شركة الزراعي الرئيسية ( البني ) لتسجل 85 جنيها.

أسعار بيض المائدة اليوم الخميس 25 مايو في شركة البنا جروب ( البني ) لتسجل 87.75 جنيها.

أسعار بيض المائدة اليوم الخميس 25 مايو في شركة البنا جروب ( الأبيض ) لتسجل 78.75 جنيها.

أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 25 مايو في شركة شوشة المنيا ( الأبيض ) لتسجل 80 جنيها.

أسعار بيض المائدة اليوم الخميس 25 مايو في شركة شوشة المنيا ( البني ) لتسجل 88 جنيها.

أسعار بيض المائدة اليوم الخميس 25 مايو في شركة رشاد حمزة ( البني ) لتسجل 87.75 جنيها.

أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 25 مايو في شركة رشاد حمزه ( الأبيض ) 78.75 جنيها.

أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 25 مايو في شركة كمشيش (البني) لتسجل 87 جنيها.

أسعار بيض المائدة اليوم الخميس 25 مايو في شركة الصحراوي وبسيون ( البني ) لتسجل 85 جنيها.

أسعار بيض المائدة اليوم الخميس 25 مايو في شركة الصحراوي وبسيون (الأبيض) لتسجل 78 جنيها.