الخميس 25 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 25 مايو 2023 للمائدة في الشركات

بيض
بيض

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار البيض، حيث أنه البروتين الأهم لدي الكثير، وقد شهدت أسعار البيض تراجع ملحوظ خلال الأيام الماضية حيث تراجع بنسبة 20%.

أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس

ونستعرض في السطور التالية أسعار بيض المائدة اليوم الخميس 25 مايو في بورصة الكناني.

أسعار كرتونة بيض المائدة  اليوم الخميس 25 مايو في شركة أسيوط للاستثمار (الأبيض) لتسجل 79.5 جنيها.

أسعار بيض المائدة اليوم الخميس 25 مايو في شركة أحمد الجوهري (الأبيض) لتسجل 80 جنيها.

أسعار كرتونة بيض المائدة اليوم الخميس 25 مايو في شركة أحمد الجوهري (البني) لتسجل 87 جنيها.

أسعار بيض المائدة اليوم الخميس 25 مايو في شركة أكتوبر (البني) لتسجل 87 جنيها.

أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 25 مايو في شركة أكتوبر (الأبيض) لتسجل 78 جنيها.

أسعار  كرتونة البيض اليوم الخميس 25 مايو في شركة الصالحية (البني) لتسجل 87 جنيها.

أسعار بيض المائدة اليوم الخميس 25 مايو في شركة الزراعي الرئيسية (الأبيض) لتسجل 78 جنيها.

اتحاد منتجى الدواجن يكشف أسباب انخفاض أسعار البيض

سعر كرتونة البيض في جميع الشركات اليوم الأربعاء 24 مايو 2023

محافظ الغربية يتفقد محوري المعامل والملاحة ومحطة إنتاج البيض

توقعات بمزيد من التراجع فى أسعار البيض والدواجن مع دخول الدورات الجديدة

أسعار كرتونة بيض المائدة في الشركات اليوم 

أسعار بيض المائدة اليوم الخميس 25 مايو في شركة الزراعي الرئيسية ( البني ) لتسجل 85 جنيها.

أسعار بيض المائدة اليوم الخميس 25 مايو في شركة البنا جروب ( البني ) لتسجل 87.75 جنيها.

أسعار بيض المائدة اليوم الخميس 25 مايو في شركة البنا جروب ( الأبيض ) لتسجل 78.75 جنيها.

أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 25 مايو في شركة شوشة المنيا ( الأبيض ) لتسجل 80 جنيها.

أسعار بيض المائدة  اليوم الخميس 25 مايو في شركة شوشة المنيا ( البني ) لتسجل 88 جنيها.

أسعار بيض المائدة  اليوم الخميس 25 مايو في شركة رشاد حمزة ( البني ) لتسجل 87.75 جنيها.

أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 25 مايو في شركة رشاد حمزه ( الأبيض ) 78.75 جنيها.

أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 25 مايو في شركة كمشيش (البني) لتسجل 87 جنيها.

أسعار بيض المائدة اليوم الخميس 25 مايو في شركة الصحراوي وبسيون ( البني ) لتسجل 85 جنيها.

أسعار بيض المائدة اليوم الخميس 25 مايو في شركة الصحراوي وبسيون (الأبيض) لتسجل 78 جنيها.

أسعار كرتونة البيض كرتونة البيض أسعار بيض المائدة كرتونة بيض المائدة اليوم كرتونة البيض اليوم الخميس

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يصل العين السخنة لافتتاح مجمع مصانع الكوارتز

أسامة ربيع يكشف التفاصيل الكاملة لنجاح تعويم سفينة "شين هاى تونج"

بدء امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بالجيزة

صرف تعويضات أهالي النوبة.. نتائج اجتماع مجلس الوزراء الأبرز بصحف القاهرة

لم يمت فقيرًا.. حفيدة إسماعيل ياسين: جدى كان بيغير لبسه فى العربية بسبب زحمة الشغل

تقارير دولية: الهدوء سيد الموقف فى الأسواق العالمية خلال شهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

محمد العسيري

تجديد التاريخ فى مناهج التعليم...

سامح الأسوانى

أسبوع فى مواجهة عبد الروتين

أحمد المريخي

تغريبة «السلايمة» فى «صحراء مضادة»

خالد عكاشة

أنفاق الحرب الدينية فى فلسطين

وائل لطفي

هاربون ومقصرون

القس. رفعت فكرى

الأب وليم سيدهم.. وداعا!!

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية