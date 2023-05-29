لمحاربة الغلاء .. طبق البيض بـ85 جنيه فى معرض "خير مزارعنا لأهالينا"

‎مرة أخرى، تم افتتاح معرض “خير مزارعنا لأهالينا”، بالمتحف الزراعي بالدقي، مع معرض زهور الربيع.

شهد معرض خير مزارعنا لأهالينا حالة من الإقبال الكبير خلال الساعات القليلة الماضية من قبل المواطنون، خاصة بعد عرض كمية كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية بتخفيضات ٣٠٪؜ عن الخارج.

وكان معظم الإقبال على اطباق البيض، الذي قامت وزارة الزراعة بتوفيره بكميات كبيرة، وبأسعار مخفضة، حيث بلغ سعر طبق البيض الأبيض ٨٥ جنيهاً والأحمر ٩٠ جنيهاً.

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وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد قاموا بافتتاح ‏معرض وزارة الزراعة "خير مزارعنا لأهالينا" في حديقة الأورمان بالجيزة منذ شهرين، بمشاركة 45 منفذا للمنتجات والسلع الغذائية، ليعود مرة أخري المعرض ليفتح ابوابه في المتحف الزراعي، بالتزامن مع معرض زهور الربيع.

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و صرح السيد القصير وزير الزراعة بأن المعرض يتضمن كل السلع الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطنين، بنسبة تخفيض لا تقل عن 25% ومشاركة 45 عارضًا، على رأسها الجهات الانتاجية التابعة للوزارة، بمنتجاتها من مزارعها المختلفة.

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وأضاف وزير الزراعة أن الدولة المصرية لديها العديد من المعارض والمبادرات في جميع المحافظات تشترك فيها معظم الوزارات والهيئات تستهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، والحد من الحلقات الوسيطة لأنها من المنتج الى المستهلك مباشرة، دون وسطاء، وبجودة عالية.

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وبالحديث مع سعيد صالح مستشار وزير الزراعة، قال " معرض خير مزارعنا لأهالينا، يقام تحت رعاية وزارة الزراعة، ويقام للعام الثاني على التوالي، وانطلق منذ شهرين بحضور وزير الزراعة ووزير التموين ومحافظ الجيزة، وهو معرض يقام بالتوازي مع عدد من مبادرات الدولة، مثل أمان، أهلاً رمضان، كلنا واحد، وهي المبادرات التي تهدف لرفع الأعباء المادية عن كاهل المواطن المصري” .

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وتابع:"يستمر المعرض على مدار معرض الزهور الذي يقام بالمتحف الزراعي، ويتوفر به جميع المنتجات والسلع الغذائية، بتخفيضات تتعدى ٢٠٪؜ وتصل إلى ٣٠ و٤٥٪؜ عن الخارج، وعلى سبيل المثال الأرز، والسكر، وتوجد أيضاً لحوم بلدي مرباه في مزارع وزارة الزراعة، والحمد لله المعرض يشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنون من الساعة ٩ صباحاً وحتى الساعة ٩ مساء، وجميع السلع والمنتجات من خير مزارعنا حقيقة وليس عنوان المعرض فقط ".



‎ويذكر أن معرض السلع الغذائية مفتوح يوميا أمام المواطنين من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا والمعرض مستمر طوال مدة معرض الزهور .