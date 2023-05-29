الإثنين 29 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

ملفات خاصة

لمحاربة الغلاء .. طبق البيض بـ85 جنيه فى معرض "خير مزارعنا لأهالينا"

معرض خير مزارعنا
معرض خير مزارعنا لأهالينا

‎مرة أخرى، تم افتتاح معرض “خير مزارعنا لأهالينا”، بالمتحف الزراعي بالدقي، مع معرض زهور الربيع.

 

شهد معرض خير مزارعنا لأهالينا حالة من الإقبال الكبير خلال الساعات القليلة الماضية من قبل المواطنون، خاصة بعد عرض كمية كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية بتخفيضات ٣٠٪؜  عن الخارج.

 

 وكان معظم الإقبال على اطباق البيض، الذي قامت وزارة الزراعة بتوفيره بكميات كبيرة، وبأسعار مخفضة، حيث بلغ سعر طبق البيض الأبيض  ٨٥ جنيهاً  والأحمر ٩٠ جنيهاً.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد قاموا بافتتاح ‏معرض وزارة الزراعة "خير مزارعنا لأهالينا" في حديقة الأورمان بالجيزة منذ شهرين، بمشاركة 45 منفذا للمنتجات والسلع الغذائية،  ليعود مرة أخري المعرض ليفتح ابوابه في المتحف الزراعي، بالتزامن مع معرض زهور الربيع.

و صرح السيد القصير وزير الزراعة بأن المعرض يتضمن كل السلع الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطنين، بنسبة تخفيض لا تقل عن 25% ومشاركة 45 عارضًا، على رأسها الجهات الانتاجية التابعة للوزارة، بمنتجاتها من مزارعها المختلفة.

وأضاف وزير الزراعة أن الدولة المصرية لديها العديد من المعارض والمبادرات في جميع المحافظات تشترك فيها معظم الوزارات والهيئات تستهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، والحد من الحلقات الوسيطة لأنها من المنتج الى المستهلك مباشرة، دون وسطاء، وبجودة عالية.

وبالحديث مع سعيد صالح مستشار وزير الزراعة، قال " معرض خير مزارعنا لأهالينا، يقام تحت رعاية وزارة الزراعة، ويقام للعام الثاني على التوالي، وانطلق منذ شهرين بحضور وزير الزراعة ووزير التموين ومحافظ الجيزة، وهو معرض يقام بالتوازي مع عدد من مبادرات الدولة، مثل أمان، أهلاً رمضان، كلنا واحد، وهي المبادرات التي تهدف  لرفع الأعباء المادية عن كاهل المواطن المصري” .

وتابع:"يستمر المعرض على مدار معرض الزهور الذي يقام بالمتحف الزراعي، ويتوفر به جميع المنتجات والسلع الغذائية، بتخفيضات تتعدى ٢٠٪؜ وتصل إلى ٣٠ و٤٥٪؜ عن الخارج، وعلى سبيل المثال الأرز، والسكر، وتوجد أيضاً لحوم بلدي مرباه في مزارع وزارة الزراعة، والحمد لله المعرض يشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنون من الساعة ٩ صباحاً وحتى الساعة ٩ مساء، وجميع السلع والمنتجات من خير مزارعنا حقيقة وليس عنوان المعرض فقط ".


‎ويذكر أن معرض السلع الغذائية مفتوح يوميا أمام المواطنين من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا والمعرض مستمر طوال  مدة معرض الزهور .

مزارعنا المواطنون المتحف الزراعي بتخفيضات وزارة الزراعة

الأكثر قراءة

قرار جديد من النيابة فى حادث ملاهى الإسكندرية

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى "رام الله"

وزيرة التخطيط تتجول فى شوارع العريش ليلا وتشيد بالأمن والأمان

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية ترم ثاني 2023

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسى 2023 بالرقم القومى الترم الثانى للابتدائى والإعدادي

ظهرت الآن نتيجة 6| نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أردوغان حسم الانتخابات الرئاسية بغالبية.. فهل تخسر تركيا المستقبل؟

رشا عبدالمنعم

«72 طريقة للقضاء على حب الشباب»

محمود خليل

التخدير بـ«الكلمة المقدسة»

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

ماجد حبته

النسخة الأفضل من أهم اجتماعات تنموية إفريقية

إسراء شوقي

جمود التطرف.. واستسهال الحرام

علي سعدة

الضرائب.. ومواجهة الغلاء

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى