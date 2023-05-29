كسب الصويا بـ37 ألف جنيه.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

شهدت أسعار الأعلاف اليوم الاثنين استقرارا في الأسعار، حيث بلغ سعر طن الذرة ”أرجنينى“: 14700 جنيه، فيما بلغ سعر طن الذرة “برازيلى”: 14700 جنيه، بينما بلغ سعر طن الذرة ”أوكرانى“: 12500 جنيه.

وسجل سعر أردب الذرة الرفيعة ”محلى” ”حورس”: 2500 جنيه، بينما سجل سعر أردب الذرة الشامية: 2000 جنيه، وسجل سعر طن أعلاف كورن فلاك ”ذرة أرجنينى” 15400 جنيه، في حين سجل طن بذرة الصويا SB مستورد: 40300 جنيه، فيما سجل سعر طن كسب صويا محلى 44%: 37000 جنيه، بينما سجل سعر طن كسب صويا 46% محلى: 38000 جنيه.

وبلغ سعر طن صويا فول فات “مستورد”: 36900 جنيه أرضه، فيما بلغ سعر طن صويا فول فات ”محلى”: 36500 جنيه ”أرضه”، صويا هاى فات 43% ”مستورد”: 28600 جنيه ”أرضه”، وبلغ سعر طن صويا هاى فات 43% ”محلي”: 23800 جنيه ”أرضه”.

وسجل سعر طن كسب عباد +36% :28000 جنيه، بينما سجل سعر طن جيلوتين ”مستورد”: 49000 جنيه، فيما سجل سعر طن جيلوتين ” محلى”: 48700 جنيه، وسجل سعر طن ردة بران محلى :10300 جنيه، بينما سجل سعر طن النخالة الخشنة : 11700 جنيه ( الشيكارة زنة 40 كيلو موحد وسجل سعر حمل تبن القمح “جديد” 250 جنيه

أسعار أعلاف الدواجن:

وسجل طن أعلاف بادى 26000 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 25700 جنيه للطن، فى حين سجل طن العلف ناهى 25400 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ25200 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 21700 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ21500 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16% بـ21500 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14% بـ21000 جنيه.