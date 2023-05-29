الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 29-5-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 29-5-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2022-2023.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، ومباراة بيراميدز ضد الاتحاد السكندري، وذلك ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023

 مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة 

- الاتحاد السكندري X  بيراميدز: على إستاد "الإسكندرية"، في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD.

- الأهلي X سيراميكا كليوباترا: على إستاد "القاهرة الدولي"، في الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD.

مواعيد مباريات اليوم في البطولة العربية للأندية الأبطال والقنوات الناقلة

- النهضة العماني X أهلي طرابلس: على ملعب "محمع البريمي الرياضي"، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SSC 1.

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مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي والقنوات الناقلة

- الفتح الرياضي X الجيش الملكي: على ملعب "مولاي الحسن"، في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة Arryadia HD   

- الوداد X المغرب التطواني: على ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس"، في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة Al Maghribia HD   

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة الدورى المصرى الاهلى بيراميدز

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