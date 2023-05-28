الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يطالب لاعبى الأهلى بالتركيز على مباراة سيراميكا كليوباترا.. ونسيان النهائى مؤقتًا

كولر
كولر

طالب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، لاعبيه بتأجيل التفكير في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي.

وشدد السويسري على ضرورة التركيز على حسم مباراة سيراميكا التي ستجمع الفريقين، غدا الإثنين، والمؤجلة من الجولة 27 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وحث كولر لاعبي الأهلي على ضرورة تأجيل التفكير في نهائي دوري أبطال أفريقيا حتى الانتهاء من مباراة سيراميكا كليوباترا وتحقيق الفوز في اللقاء؛ لمواصلة الانتصارات في بطولة الدوري والابتعاد بصدارة جدول الترتيب.

ويخوض الأهلي مرانه الأخير اليوم على ملعب "مختار التتش" قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراة الغد.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 59 نقطة.

السويسري مارسيل كولر الاهلى سيراميكا كليوباترا الدورى المصرى نهائي دوري أبطال إفريقيا

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