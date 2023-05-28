الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حجز الحكم فى بطلان وقف كهربا 12 مباراة لـ25 يونيو

كهربا
كهربا

حجزت  محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المطالبة بحل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم؛ بعد إصدارها عقوبة في حق محمود كهربا، لاعب الأهلي، بالإيقاف 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه لجلسة 25 يونيو للحكم.

كان المستشار محمد عثمان، المحامي بالنقض تقدم وكيلًا عن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بدعوى قضائية خلال الساعات القليلة الماضية لحل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم؛ بعد إصدارها عقوبة في حق محمود كهربا لاعب الأهلي بالإيقاف 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه.

محكمة القضاء الإداري الدعوى لجنة الانضباط القيم والأخلاق الاتحاد المصرى لكرة القدم محمود كهربا

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