موعد مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، بجانب الجماهير المصرية لمتابعة النجم محمد صلاح، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من المسابقة.

موعد مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن يكون موعد مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "سانت ماري".

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

ستُذاع مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD Xtra 1

ويسعى فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، لمواصلة نغمة الانتصارات وحصد الثلاث نقاط، رغم فشل حصوله على المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، والمؤهل بدوره إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد 2023-2024.

ويخوض فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، مباراة اليوم وسط معنويات منخفضة إلى حدٍ ما، بعدما أصبح في المركز الخامس رسميًا، ليكتفي بالتأهل إلى الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

كما ودّع فريق ليفربول بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم على يد ريال مدريد بنتيجة 2-6 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وعدم التتويج بأي بطولة في الموسم الحالي.

في المقابل، يرغب فريق ساوثهامبتون في تحقيق نتيجة إيجابية واقتناص النقاط الثلاثة أيضًا، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور، من أجل حفظ ماء الوجه فقط.

ويدخل فريق ساوثهامبتون هذا اللقاء بمعنويات منخفضة، بعدما تأكد هبوطه رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب".

ويتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة، خلف نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الرابع برصيد 70 نقطة، بينما يتواجد ساوثهامبتون في المركز العشرين والأخير برصيد 24 نقطة.