ناقد رياضي: أتوقع عدم رحيل محمد صلاح عن ليفربول الذي صنع نجوميته

قال وسيم أحمد، الناقد الرياضي، إن تغريدة محمد صلاح عن اعتذاره لجمهور ليفربول عن الحلم الضائع في الدوري أمر طبيعي نظراً لتوليه قيادة الفريق.

رحيل محمد صلاح

وأكد وسيم أحمد، خلال مداخلة هاتفية هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن المطالبة برحيل محمد صلاح عن ليفربول دليل حب الجمهور له، معبراً: "صعب على الجمهور يشوف صلاح في محل إخفاق وضعف ، وليفربول صنع نجومية صلاح ومن الصعب جداً أن صلاح يرحل".

عودة ليفربول

وتابع: "صلاح مكمل في ليفربول بالرغم من تذبذب أوضاع ونتائج الفريق، ليفربول في مرحلة إحلال وتجديد والجمهور سوف ينتظر المفاجأة من صلاح قريباً".