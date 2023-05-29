فى مباراة ماراثونية.. إنبى يُقصى فيوتشر بركلات الترجيح ويتأهل إلى ربع نهائى كأس مصر

نجح فريق إنبي في إقصاء فيوتشر والتأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر عقب الفوز عليه بنتيجة 6-5 بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي من عمر المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

وكان الوقت الأصلي من عمر المباراة قد انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث تقدم محمد رضا بوبو لصالح فيوتشر في الدقيقة 57 من عمر المباراة.

وأدرك أحمد كالوشا التعادل لصالح إنبي من ركلة جزاء في الدقيقة 111 بعد احتساب الحكم 25 دقيقة وقت بدل من الضائع، نتيجة توقف المباراة بعد تعطل تقنية الفيديو VAR.

وفي الوقت الإضافي، تبارى الفريقان في إهدار الفرص السهلة ليلجأ كلا منهما إلى ركلات الجزاء الترجيحية لحسم المتأهل إلى دور الثمانية.

وسجل الركلات الستة لفريق إنبي كلا من أحمد نادر حواش وأحمد أوفا ومحمد حمدي وأحمد العجوز وأحمد كالوشا ومروان داوود.

وأحرز ركلات فيوتشر الخمسة، بوبو وعمر كمال وعمر السعيد والحاج باري وعلي الفيل، بينما أهدر أحمد عاطف الركلة السادسة.