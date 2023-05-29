قائمة أسعار الفراخ والبط والحمام في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 29 مايو

أصبح البحث عن أسعار الدواجن بشكل يومي، نتيجة إلى التغيرات المستمرة في الأسعار، حيث شهدت أسعار الدواجن تراجعًا ملحوظًا خلال الأسابيع الماضية، نتيجة زيادة الإفراجات من الأعلاف.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأثنين 29 مايو.

أسعار الدواجن اليوم في بورصة الكناني اليوم 29 مايو

بلغت أسعار لحم رومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك) اليوم الأثنين 29 مايو سعر 75 جنيها للكيلو.

بلغت أسعارلحم بياض بني ( أرضي ) اليوم الأثنين 29 مايو سعر 55 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم الفراخ البيضاء اليوم الأثنين 29 مايو سعر 62 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم رومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك ) اليوم الأثنين 29 مايو سعر 60 جنيها للكيلو.

بلغت أسعارلحم فخد نعام اليوم الأثنين 29 مايو سعر 250 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم نعام (مشفي) اليوم الأثنين 29 مايو سعر 350 جنيها للكيلو.

بلغت سعر لحم الفراخ الأحمر اليوم الأثنين 29 مايو سعر 70 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم بط (بلدي) اليوم الأثنين 29 مايو سعر 95 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم نعام القائم اليوم الأثنين 29 مايو سعر 120 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم الفراخ البلدي اليوم الأثنين 29 مايو سعر 90 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم بياض بني (بطاريات) اليوم الأثنين 29 مايو سعر 52 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم بياض أبيض (بطاريات) اليوم الأثنين 29 مايو سعر 39 جنيها للكيلو.بلغت أسعار لحم بياض أبيض ( أرضي ) اليوم الأثنين 29 مايو سعر 42.5 جنيها للكيلو.

أسعار الحمام والبط اليوم

بلغت أسعار زغاليل الحمام (الجوز) اليوم الأثنين 29 مايو سعر 100 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم بط (مولار) اليوم الأثنين 29 مايو سعر 60 جنيها للكيلو.

بلغت أسعارلحم بط(فرنساوي) اليوم الأثنين 29 مايو سعر 50 جنيها للكيلو.

لحم بط (مسكوفي) اليوم الأثنين 29 مايو سعر 95جنيها للكيلو.

بلغت أسعارلحم أمهات الأبيض اليوم الأثنين 29 مايو سعر 50 جنيها للكيلو.

بلغت أسعارلحم السمان اليوم الأثنين 29 مايو سعر 55 جنيها للكيلو.