أسعار الفراخ البيضاء والبلدي في بورصة الدواجن اليوم الخميس 25 مايو

شهدت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن استقرارا في الأسعار خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 25 مايو 2023 في بورصة الدواجن وفي الشركات.

وتستعرض "الدستور" في السطور التالية أسعار الدواجن الخميس 25 مايو2023.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم 25 مايو2023

أسعار كيلو لحم الفراخ البيضاء ما بين 64.00 جنيه إلي 65.00 جنيه في بورصة الدواجن.

أسعار كيلو لحم الفراخ الساسو ما بين 70.00 جنيه إلي 71.00 جنيه في بورصة الدواجن.

أسعار كيلو لحم الفراخ البلدي ما بين 90.00 جنيه إلى 95.00 جنيه في بورصة الدواجن.

أسعار كيلو لحم أمهات أبيض ما بين 57.00 جنيه إلي 58.00 جنيه في بورصة الدواجن.

أسعار الدواجن في الشركات اليوم 25 مايو 2023

أسعار كيلو لحم السمان يسجل 55 جنيها.

أسعار كيلو لحم نعام القائم 120 جنيها.

أسعار كيلو لحم بط (بلدي) 95 جنيها.

أسعار كيلو لحم الفراخ الأحمر 70 جنيها.

أسعار كيلو لحم الفراخ الأبيض 61.5 جنيها.

أسعار كيلو لحم نعام (مشفي) 350 جنيها.

أسعار كيلو لحم فخذ نعام 250 جنيها.

أسعار الرومي اليوم الخميس 25 مايو 2023

أسعار كيلو رومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك ) 60 جنيها.

أسعار كيلو رومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك) 75 جنيها.

أسعار كيلو لحم بياض بني (بطاريات) 56 جنيها.

أسعار كيلو لحم بياض بني ( أرضي ) 58 جنيها.

أسعار كيلولحم بياض أبيض (بطاريات) 43 جنيها.

أسعار كيلو لحم بياض أبيض ( أرضي ) 45 جنيها.

أسعار زغاليل الحمام (الجوز) 100 جنيه.

أسعار كيلو لحم بط (مولار) 60 جنيها.

أسعار كيلو لحم بط(فرنساوي) 50 جنيها.

أسعار كيلو لحم بط (مسكوفي) 95 جنيها.

أسعار كيلو لحم أمهات الأبيض 50 جنيها.

أسعار كيلو لحم الفراخ البلدي 90 جنيها.