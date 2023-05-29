الإثنين 29 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الاتحادات الرياضية تُشيد بدور وزارة الشباب في دعم المنظومة الرياضية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

توجهت الاتحادات الرياضية، خلال اجتماع ومناقشات لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب؛ بدور وزارة الشباب والرياضة في دعم المنظومة الرياضية، تقديم الدعم المالي الخاص بالبطولات والأجهزة الفنية بشكل مستدام.

وأشادت رؤساء وممثلي الاتحادات خلال المناقشات، بجهود الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في فكرة دخول شركات، لرعاية أبطال مصر الواعدين وتجهيزهم لأوليمبياد باريس 2024.

وأكد وزير الرياضة ردًا على نقاط دعم شركات القطاع الخاص، على المسئولية المجتمعية لرعاية لأبطال مصر الرياضيين في مختلف الألعاب الرياضية، موجهًا الدعوة لشركات القطاع الخاص والتي تسعى للاستثمار والتسويق في المجال الرياضي، في دعم ورعاية كل أبطال مصر في الألعاب.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى دعم الوزارة الكامل لجميع الاتحادات الرياضية بشكل دائم؛ لتنفيذ رؤيتها وخططها بالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية، وإعداد أبطال مصر الرياضيين لمختلف البطولات العربية والقارية والإقليمية والدولية، فى ضوء الحرص على استدامة تحقيق الانجازات فى مختلف المحافل.

وجدد الوزير طلبه من الاتحادات الرياضية بالتفكير فى تعظيم الموارد الذاتية لها من خلال آليات جديدة تُزيد من دخل الاتحاد؛ للإنفاق على الأنشطة والبرامج المُستهدف تنفيذها.

ونوه وزير الشباب والرياضة إلي التنسيق والمتابعة مع الاتحادات الرياضية على مستوى تنفيذ المعسكرات التدريبية لإعداد لاعبى المنتخبات الوطنية لمختلف البطولات ودورة الألعاب الأوليمبية بباريس 2024.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أبطال مصر الاتحادات الرياضية الأجهزة الفنية الرياضة بمجلس النواب

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