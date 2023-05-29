طلاب الدبلومات الفنية يؤدون ثالث أيام امتحانات نهاية العام الدراسى

يؤدي 760 ألف طالب وطالبة ثالث أيام امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية للعام الدراسي الجاري 2022/ 2023، بكل النوعيات "صناعي– زراعي– تجاري– فندقي"، بالإضافة إلى 1788 طالبًا وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، في 2550 لجنة على مستوى كل محافظات الجمهورية.

ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات يوم الخميس 8/6/2023، فيما سيتم استكمال الامتحانات العملية والمعملية اعتبارًا من يوم الجمعة 9/6/2023 وحتى يوم الجمعة 16/6/2023.

وبدأت الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية (صناعي– زراعي– تجاري– فندقي)، أمس الأول السبت، وفق الجدول المعتمد، وذلك في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

وصرّح الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، بأن الامتحانات تسير بصورة ميسرة للطلاب والممتحنين، مع توفير السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأدائهم الامتحانات التحريرية، كما أكد على تحقيق الانضباط والنظام واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول.

كما تواصلت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة مع جميع غرف العمليات بالمديريات التعليمية، وذلك للوقوف على مدى الاستعداد لأداء الامتحان اليوم، ووصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان، وتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه لجان سير الامتحان.