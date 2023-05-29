الإثنين 29 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المعارضة الاسبانية تعلن تحقيقها مكاسب كبيرة في الانتخابات المحلية

المعارضة الاسبانية
المعارضة الاسبانية

أعلنت المعارضة اليمينية الإسبانية، أنها حققت مكاسب قوية محليا، في انتخابات شكلت انتكاسة واضحة لرئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز. 

 وقد حصل الحزب الشعبي اليميني المعارض على أكبر عدد من الأصوات بعد فرز 90 % من صناديق الاقتراع، في حين خسر الاشتراكيون العديد من المناطق التي كانوا يسيطرون عليها، لا سيما فالنسيا، حسب ما ذكرت تقارير إعلامية.

وتعد هذه الانتخابات بمثابة اختبار داخلي لـ"سانشيز" قبل ستة أشهر من الانتخابات التشريعية التي تبدو المعارضة أوفر حظا للفوز فيها.

وشملت الانتخابات كل البلديات الـ8131 في إسبانيا، أي 35,5 مليون ناخب، والحكومات المحلية في 12 من أصل 17 منطقة إسبانية ذات حكم ذاتي، بما يشمل نحو 18,3 مليون ناخب.

- زعيم المعارضة: إسبانيا دخلت حقبة سياسية جديدة

وقال زعيم المعارضة ألبرتو نونيث فايجو زعيم الحزب الشعبي، في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، إن إسبانيا دخلت حقبة سياسية جديدة، مضيفا في خطاب الانتصار إسبانيا بدأت دورة سياسية جديدة  إنه انتصار لطريقة مغايرة في السياسة.

ويواجه سانشيز الذي يتولى رئاسة الحكومة منذ 2018 عوائق عدة، إذ يقبل على هذه الانتخابات المزدوجة وشعبيته في تراجع بسبب عودة التضخم وتراجع القوة الشرائية، ولو أن ذلك يبقى أدنى بكثير في إسبانيا مما هو عليه في معظم دول الاتحاد الأوروبي.

المعارضة اليمينية الإسبانية بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الاشتراكي انتخابات المعارضة

الأكثر قراءة

أبرز أدعية الصباح اليوم الإثنين 29 مايو 2023

سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الإثنين 29 مايو 2023

حالة الطقس فى مصر ودرجات الحرارة اليوم الإثنين 29-5-202

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى البنوك المصرية

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29-5-2023 والقنوات الناقلة

التحفظ على طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أردوغان حسم الانتخابات الرئاسية بغالبية.. فهل تخسر تركيا المستقبل؟

رشا عبدالمنعم

«72 طريقة للقضاء على حب الشباب»

محمود خليل

التخدير بـ«الكلمة المقدسة»

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

ماجد حبته

النسخة الأفضل من أهم اجتماعات تنموية إفريقية

إسراء شوقي

جمود التطرف.. واستسهال الحرام

علي سعدة

الضرائب.. ومواجهة الغلاء

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى