المعارضة الاسبانية تعلن تحقيقها مكاسب كبيرة في الانتخابات المحلية

أعلنت المعارضة اليمينية الإسبانية، أنها حققت مكاسب قوية محليا، في انتخابات شكلت انتكاسة واضحة لرئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز.

وقد حصل الحزب الشعبي اليميني المعارض على أكبر عدد من الأصوات بعد فرز 90 % من صناديق الاقتراع، في حين خسر الاشتراكيون العديد من المناطق التي كانوا يسيطرون عليها، لا سيما فالنسيا، حسب ما ذكرت تقارير إعلامية.

وتعد هذه الانتخابات بمثابة اختبار داخلي لـ"سانشيز" قبل ستة أشهر من الانتخابات التشريعية التي تبدو المعارضة أوفر حظا للفوز فيها.

وشملت الانتخابات كل البلديات الـ8131 في إسبانيا، أي 35,5 مليون ناخب، والحكومات المحلية في 12 من أصل 17 منطقة إسبانية ذات حكم ذاتي، بما يشمل نحو 18,3 مليون ناخب.

- زعيم المعارضة: إسبانيا دخلت حقبة سياسية جديدة

وقال زعيم المعارضة ألبرتو نونيث فايجو زعيم الحزب الشعبي، في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، إن إسبانيا دخلت حقبة سياسية جديدة، مضيفا في خطاب الانتصار إسبانيا بدأت دورة سياسية جديدة إنه انتصار لطريقة مغايرة في السياسة.

ويواجه سانشيز الذي يتولى رئاسة الحكومة منذ 2018 عوائق عدة، إذ يقبل على هذه الانتخابات المزدوجة وشعبيته في تراجع بسبب عودة التضخم وتراجع القوة الشرائية، ولو أن ذلك يبقى أدنى بكثير في إسبانيا مما هو عليه في معظم دول الاتحاد الأوروبي.