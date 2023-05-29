فى يومه الثالث.. خريطة حفلات المهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية

تتواصل فعاليات الدورة العاشرة، للمهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، في يومه الثالث، برئاسة مؤسسه الفنان انتصار عبد الفتاح، وفي هذا التقرير نقدم خريطة بأماكن وحفلات المهرجان، والتي تبدأ في التاسعة من مساء اليوم الإثنين.

ــ بيت السناري الأثري

يحتضن بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، ثلاثة عروض لفرق: “سمعنا طبلتك” من مصر، وفرقة اليمن، وفرقة كنعان الفلسطينية.

ــ مسرح سور القاهرة الشمالي

وفي نفس التوقيت - التاسعة مساء - وعلى مسرح سور القاهرة الشمالي، بجوار بوابة النصر، تقدم فرقة رضا القومية للفنون الشعبية، وفرقة “بيب باند” من مصر، وفرقة إندونيسيا حفلا من حفلات المهرجان.

ــ الحديقة الثقافية بالسيدة زينب

كما تحتضن الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، حفل للطبول تقدمه فرق “حسب الله” مصر، فرقة “نيكوازان” من جنوب السودان، ومن فلسطين فرقة “الفالوجا”.

ــ مسرح ساحة الهناجر

وعلي مسرح مركز الهناجر، بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، تقدم فرق: اليونان، والهند، الفرقة القومية للآلات الشعبية من مصر. حفلا في نفس التوقيت

يشار إلى أن الدورة العاشرة للمهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، يشهد مشاركة متميزة من دول: اليونان، المكسيك، الهند، بنجلاديش، سريلانكا، إندونسيا،الجزائر، جنوب السودان، فلسطين، اليمن، بالإضافة إلى مصر.

ويعقد الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان ورش فنية دولية في حفلي الافتتاح والختام تشارك فيه جميع الفرق بالسور الشمالي بجوار بوابة النصر.

ويقول الفنان انتصارعبد الفتاح، إن هذا المهرجان يعد رحلة عبر ثقافات العالم المختلفة ولاتخلو حضارة من لغة الطبول في تراثها الشعبي، حيث يتم استحضار هذا التراث وتقديمه في قوالب فنية متجددة، مضيفا بأن هذا المهرجان يعد مهرجانا متفردا يعكس ريادة مصر على مدار التاريخ وانفتاحها على الآخر، ويؤكد على قيمة الإنسان وأهمية ارتباطه بموروثه الشعبي.