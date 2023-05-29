ضبط مدرس أوهم 4 شباب بالسفر للخارج مقابل مبالغ مالية بسوهاج

ألقت الأجهزة الأمنية بسوهاج القبض على مدرس استولى على مبالغ مالية من شباب بزعم قدرته على الحصول على تأشيرات سفر للخارج ولم يف بوعده.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد يتلقى إخطار بورود إشارة لمركز أخميم بورود محضر من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ المدعو أحمد ص ح ع، سن 29 عاما، حاصل على بكالريوس تجارة و3 آخرين ويقيمون محافظة سوهاج بتضررهم من المدعو "يحي ع ا ا"، سن 47 عاما مدرس، ويقيم دائرة المركز.

اتهم المجني عليهم المدرس بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 120,000 جنيه، مقابل تدبير تأشيرات سفر لهم بدولة المملكة العربية السعودية، إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.