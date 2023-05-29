انطلاق فعاليات الدور الثالث من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2023

شهد اليوم الثالث من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2023 للرجال والنساء منافسات قوية وأداء مبهر من قبل اللاعبين.

وتضمن اليوم الثالث كلًا من اللاعب مصطفى عسال المصنف الثاني عالميًا، وعلي فرج المصنف الثالث عالميًا، وطارق مؤمن المصنف السابع، ويوسف سليمان المصنف الحادي عشر عالميًا، وعلي أبو العنين المصنف الثاني والعشرين، ومازن هشام المصنف التاسع عالميًا من مصر.

كما شارك كل من دييغو إلياس من بيرو المصنف الأول عالميًا، وفيكتور كروان من فرنسا المصنف الثامن عالميًا وجويل ماكين من المملكة المتحدة المصنف العاشر عالميًا وإين يو نغ من ماليزيا المصنف العشرين عالميًا، وإيكر باخاريس من إسبانيا المصنف الثلاثين.

وشاركت كل من اللاعبة نوران جوهر، المصنفة الثانية عالميًا، وهانيا الهمامي المصنفة الثالثة عالميًا، ونور الطيب المصنفة السادسة عالميًا، و يثرب عادل المصنفة الثانية والعشرين عالميًا، وندين شاهين المصنفة الثامنة والعشرين عالميًا، و فيروز أبو الخير المصنفة السابعة وثلاثين من مصر.

كما تأهلت كل من تيسني إيفانز، المصنفة الخامسة عشر عالميًا وجورجينا كاندي المصنفة السابعة عالميًا من المملكة المتحدة وتسيني جيليس المصنفة الرابعة عشر عالميًا من بلجيكا للدور الرابع للبطولة.



نتائج مباريات الدور الثالث من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2023 للرجال

فاز اللاعب فيكتور كروان من فرنسا المصنف الثامن عالميًا على اللاعب علي أبو العنين من مصر المصنف الثاني والعشرين بـ 5 أشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 10-12، 11-6، 10-12، 11-5، 11-9.

فاز اللاعب وإيكر باخاريس من إسبانيا المصنف الثلاثين على اللاعب طارق مؤمن المصنف السابع بـ 4 اشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11، 11-8، 11-9، 11-8.

فاز اللاعب دييغو إلياس من بيرو المصنف الأول عالمياً على اللاعب وإين يو نغ من ماليزيا المصنف العشرين عالمياً ب 3 أشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-3، 11-4، 11-5.

فاز اللاعب علي فرج المصنف الثالث عالميًا على اللاعب يوسف سليمان المصنف الحادي عشر عالميًا من مصر بـ 4 أشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-7، 4-11، 6-11، 10-12.



نتائج مباريات الدور الثالث من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2023 للسيدات

فازت اللاعبة هانيا الهمامي المصنفة الثالثة عالميًا على اللاعبة ندين شاهين المصنفة الثامنة والعشرين عالميًا بـ 3 أشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 7-11، 2-11، 5-11.

فازت اللاعبة نور الطيب المصنفة السادسة عالميًا على اللاعبة تسيني جيليس المصنفة الرابعة عشر عالميًا من بلجيكا بـ 3 أشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 6-11، 9-11، 8-11.

فازت اللاعبة جورجينا كاندي من المملكة المتحدة المصنفة السابعة عالميًا على اللاعبة يثرب عادل المصنفة الثانية والعشرين عالميًا بـ 4 أشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7، 7-11، 3-11، 4-11 .

فازت نوران جوهر من مصر المصنفة الثانية عالميًا على اللاعبة يثرب عادل المصنفة الثانية والعشرين عالميًا بـ 4 أشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7، 7-11، 3-11، 4-11.

فعاليات الدور الثالث من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية