جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29-5-2023 والقنوات الناقلة

يشغل بال عشاق كرة القدم ومحبين الكرة معرفة مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29-5-2023 والقنوات الناقلة عبر جوجل، لمتابعة كافة المباريات بشكل دوري يومي.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29-5-2023 والقنوات الناقلة

وتستعرض “الدستور” جدول مباريات اليوم الإثنين الموافق 29 مايو 2023 في جميع البطولات العالمية والمباريات الودية، وكذلك ما هي القنوات الناقلة لكافة المباريات؟

وتبدأ مباريات اليوم الإثنين الموافق 29 مايو 2023 في مباريات دوري يلو السعودي، حيث أن سنتابع مباريات “الجولة 34 الختامية”، والتي يكون من أهمها أو يكون على الأحرى من أقواها مباراة فريق النادي الأهلي ضد نادي الحزم، حيث سوف تظل باقي المباريات غاية في القوة، وخاصة مواجهة فريق الرياض والقيصومة، ومباراة الأخدود ونجران الذي يسعى للأبتعاد عن مراكز الهبوط، وغيرها من الفرق التي تسعى للهروب من الهبوط كا (جدة، العروبة، العين والقادسية).

كما أن ستتابع “الدستور” أيضاً مباريات ضمن الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز، حيث يستضيف الأهلي سيراميكا كليوباترا، بينما يحل بيراميدز ضيفاً على الاتحاد السكندري، بالإضافة إلى مباراة النهضة العماني ضد أهلي طرابلس الليبي في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

مواعيد مباريات الاثنين بتوقيت مصر



مباريات كأس العرب للأندية الأبطال

نادي النهضة ضد فريق نادي أهلي طرابلس – بتمام 8:00 مساءً – قناة الكأس

الدوري المصري الممتاز

فريق الاتحاد ضد نادي بيراميدز – في تمام الساعة 7:00 مساءً – قناة ON Time Sports 1

نادي الأهلي ضد نادي سيراميكا كليوباترا – في تمام الساعة 9:30 مساءً – قناة ON Time Sports 1

البطولة المغربية الاحترافية

فريق الوداد الرياضي ضد نادي المغرب التطواني – في تمام الساعة 10:00 مساءً – القناة الفضائية المغربية

فريق الفتح الرباطي ضد نادي الجيش الملكي – في تمام الساعة 10:00 مساءً – القناة الفضائية المغربية.

أبرز مباريات اليوم الإثنين