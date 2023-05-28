الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عطل في تقنية الفيديو يوقف مباراة فيوتشر وإنبي 17 دقيقة

عطل تقنية الفيديو
عطل تقنية الفيديو في مباراة فيوتشر وإنبي

شهدت مباراة فيوتشر وإنبي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، توقف دام ربع ساعة نتيجة عطل تقنية الفيديو VAR تم اكتشافه بعد استدعاء الحكم نادر قمر الدولة.

وكان محمد رضا بوبو لاعب فريق فيوتشر قد سجل هدفًا في الدقيقة 57 احتسبه الحكم لكن تم استدعائه من قبل حكم الفيديو بحجة أن الكرة لمست الحكم نفسه قبلها.

وذهب الحكم لتفقد اللعبة في تقنية الفيديو ليكتشف تعطل الشاشة.

وبعد انتظار 17 دقيقة، تم إصلاح تقنية الفيديو في الدقيقة الـ74 ليشاهد الحكم اللقطة أخيرا ويعتمد احتساب الهدف.

ومع ذلك رفض لاعبو إنبي استكمال المباراة وغادروا الملعب، قبل أن يتراجعوا عن قرارهم ويتم استكمال المباراة.

فيوتشر انبى مباراة فيوتشر وإنبي كاس مصر

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