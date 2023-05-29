عز العرب: العراق استطاع بأبنائه وتلاحم أجهزته ودعم عربى هزيمة داعش

قال الدكتور محمد عز العرب، الباحث بمركز الأهرام الاستراتيجي المصري، إن العراق استطاع بفضل جهود أبنائه وتلاحم الأجهزة المعنية بالدولة ودعم محيطه العربي أن يجتاز محنة داعش.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "أحداث الساعة"، مع الإعلامية خلود زهران، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر مشهورة بكتالوجها السياسي وهو عدم التدخل في شئون الدول الداخلية، مشيرًا إلى أن العراق تمت استباحته من بعض الدول لفترات.

إعادة بناء العراق

وأشار إلى أن إعادة بناء العراق يوجد جزء خاص فيها بإعادة قوات الشرطة فيما يتعلق بمقاومة الإرهاب، و مصر تجربتها رائدة في هذا المجال لأن العدو واحد.

وتابع، أن شركات القطاع العام لها دور كبير في تأهيل البنية التحتية بالعراق لأن مصر لها باع طويل في ذلك سواء كانت شركات حكومية أو خاصة.