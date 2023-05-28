كاتب صحفي يكشف سبب خسارة كليجدرا أوغلوا أمام أردوغان بانتخابات الرئاسة التركية

قال الكاتب الصحفي رفعت رشاد، إن الفرق بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومنافسة كمال كليجدار أوغلوا، في الجولة الأولى للانتخابات، كان الفارق بينهما 5% فقط.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامية ريهام السهلي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه النسبة أعطت للمعارضة دافع لأن تكمل خاصة مع تكتل الطاولة السداسية، مشيرًا إلى أن هناك عدة نقاط حسمت الأمر لصالح أردوغان.

أردوغان كان أقرب للفوز من المعارضة

وتابع، أن أردوغان، كان أقرب للفوز من المعارضة وفاز بارتياح دون تحالفات، كما أن خطابات كمال كليجدار أوغلوا، لم تكن مناسبة للشعب التركي لأنه أعطى انطباعًا أنه علماني، كما أنه يرأس الحزب الذي سسه أتاتورك، والذي سبق وألغى الخلافة التركية واتجه لأوروبا.