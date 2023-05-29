أزمة سقف الدين.. هل ينهى الاتفاق المبدئى بين بايدن والجمهوريين الأزمة؟

توصلت واشنطن، الأحد، لحل مبدئي بشأن أزمة سقف الدين الأمريكي، بعد محادثة هاتفية استغرقت 90 دقيقة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي.

الاتفاق يرفع سقف الدين لمدة عامين، ويقلص الإنتاج خلال الفترة نفسها، ويشمل استرداد الأموال المخصصة لمكافحة كورونا، ولم يتم استخدامها، وتسريع منح الموافقات لبعض مشروعات الطاقة.

من جانبه، رحب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالتوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن رفع سقف الدين الحكومي مع الجمهوريين، باعتباره توافقا وخطوة مهمة إلى الأمام.

واعتبر بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، الاتفاق خطوة مهمة إلى الأمام تعمل على تقليل الإنفاق، مع حماية البرامج الحيوية للعاملين وتنمية الاقتصاد للجميع، وتحمي الأولويات الرئيسية والإنجازات التشريعية للديمقراطيين في الكونجرس.

مهدي عفيفي:الاتفاق سيمرر قبل موعد 5 يونيو المقبل

وفي هذا السياق، أكد مهدي عفيفي المحلل السياسي وعضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، أن الاتفاق المبدئي الذي تم، سينهي الأزمة مع ضرورة أن يرجع كل طرف لأعضاء الحزب الرئيس جو بايدن إلى الحزب الديمقراطي وخاصة أن هناك تقاربات وتنازلات من الطرفين، فيما سيعود كيفين مكارثي الي المتشددين في الحزب الجمهوري.

وأعرب عفيفي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عن توقعاته بأن الاتفاق سيمرر قبل موعد 5 يونيو المقبل.

وأشار عفيفي إلى أن الاتفاق لن ينهي الأزمة المستمرة بين الحزبين، لكنه سينهي مشكلة أزمة سقف الدين فقط.

وأوضح عفيفي أنه مع استمرار سيطرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب علي الحزب الجمهوري بجانب وجود بعض المتشددين في الحزب الجمهوري يعرقلون كل ما يقوم به الرئيس بايدن، ستستمر الأزمة بين الجمهوريين والديمقراطيين ولن تحل الا بحلول الانتخابات المقبلة فى 2024 .

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، إنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع البيت الأبيض، بشأن رفع سقف الدين الحكومي، متوقعًا أن يتم التصويت عليه في الكونجرس الأربعاء المقبل.