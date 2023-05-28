الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أردوغان: هذه المسيرة المباركة لن تتوقف ومن يخدم الشعب لايهزم أبدًا

أردوغان
أردوغان

وجه الرئيس رجب طيب أردوغان، أول خطاب لشعبه بعد النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة التركية ولتي جاءت بتقدمه على منافسة كمال كليجدار أوغلوا بنسبة تصويت وصلت 52.4%.

وقال أردوغان في كلمته وهو يقف على ظهر حافلة: "إسطنبول خرجنا في هذا الدرب وبها أكملنا الطريق ونكمله"، مؤكدًا أن إسطنبول اليوم جماله مختلف.

ووجه التحية لشعبه، لتأيدهم له افي الانتخابات التركية وإقبالهم الشديد عليها مضيفًا: "الانتخابات الرئاسية والجولة الثانية شهدت اقبالًا من شعبنا واتممناها بين عيدين، شعبنا جعلنا نعيش عيدًا ديمقراطيًا اشكرهم عليه إذ ذهبوا للصناديق وصوتوا لمستقبل أولادهم".

تحمله المسئولية لخمس سنوات

كما وجه الشكر للمراقبين على الانتخابات والنساء والشباب وكل فريقه، مؤكدًا أن شعبه حمله مسئولية البلاد لخمس سنوات مقبلة، وأنه سيكون جدير بثقتهم حتى الممات.

وتابع، وداعا كمال “كلجدار أوغلوا”، هذه الميسرة المباركة لن تتوقف ومن يخدم الشعب لايهزم أبدًا ونحن أمانة في حضن تركيا وأعماقها.

رجب طيب أردوغان الميسرة المباركة المسئولية كلجدار أوغلوا الانتخابات التركية

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